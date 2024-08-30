Медведя Грома из Донбасса перевезли в Московский зоопарк

Медведя Грома, которого два года назад спасли из зоны боевых действий в Донбассе, перевезли на городскую территорию Московского зоопарка. Пока животное будет находиться на карантине, за это время ему проведут комплексную диагностику здоровья, сообщает пресс-служба зоосада.

Грому проводят медицинские обследования. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«Грома перевезли из Центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. Сейчас хищнику около 18 лет. Первое время он будет на карантине в неэкспозиционном вольере», — говорится в сообщении учреждения.

Грома эвакуировали из города Кременной в ЛНР осенью 2022 года. До этого медведь жил на территории пивного завода под опекой местных сотрудников. При этом из-за частых взрывов постоянно был в стрессе, поэтому животное решили перевезти в столицу.

Медведь Гром. Фото © Telegram / Московский зоопарк