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30 августа, 10:39

Медведя Грома из Донбасса перевезли в Московский зоопарк

Медведя Грома, которого два года назад спасли из зоны боевых действий в Донбассе, перевезли на городскую территорию Московского зоопарка. Пока животное будет находиться на карантине, за это время ему проведут комплексную диагностику здоровья, сообщает пресс-служба зоосада.

Грому проводят медицинские обследования. Видео © Telegram / Московский зоопарк

«Грома перевезли из Центра воспроизводства редких видов животных на городскую территорию Московского зоопарка. Сейчас хищнику около 18 лет. Первое время он будет на карантине в неэкспозиционном вольере», — говорится в сообщении учреждения.

Грома эвакуировали из города Кременной в ЛНР осенью 2022 года. До этого медведь жил на территории пивного завода под опекой местных сотрудников. При этом из-за частых взрывов постоянно был в стрессе, поэтому животное решили перевезти в столицу.

Медведь Гром. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Медведь Гром. Фото © Telegram / Московский зоопарк

А на днях, 24 августа, в Московском зоопарке отметили важную дату. С днём рождения поздравили всем известную панду Катюшу. Дочке Диндин и Жуи исполнился годик. Имениннице подарили огромный праздничный торт из бамбука — он был украшен листьями и морковкой, а на следующий день рождения пообещали новый уличный вольер.

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Telegram / Московский зоопарк

Наталья Демьянова
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