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27 августа, 19:11

В Ленинградском зоопарке показали завтрак жирафа Сони на высоте 5 метров

Ленинградский зоопарк поделился видео о том, как сотрудники кормят жирафа Соню на высоте пяти метров. В этот раз красавица с удовольствием позавтракала свежей зеленью, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Киперы заранее развешивают ветки для жирафа Сони. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

«Мы застали нашу любимицу Соню во время трапезы под проблесками солнечного света. Сегодня пятнистая красавица лакомилась свежей зеленью», написали представители зоопарка.

Оказывается, все ветки появляются на самых высоких точках вольера благодаря сотрудникам. Киперы заранее развешивают их там каждый день. После этого Соня может самостоятельно дотянуться до листочков и захватить их ртом. Жираф также старается тщательно пережёвывать каждую порцию.

На данный момент рост Сони составляет пять метров. Именно благодаря своей длинной шее она добывает все листья с самых верхушек деревьев.

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Чёрному ягуару Ричарду из Ленинградского зоопарка исполнилось 3 года

А 24 августа в Московском зоопарке отметили важную дату. С днём рождения поздравили всем известную панду Катюшу. Дочке Диндин и Жуи исполнился год. Ради этого в зоопарке провели целый праздничный концерт, на котором выступила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Имениннице подарили огромный праздничный торт из бамбука — он был украшен листьями и морковкой, — а на следующий день рождения пообещали новый уличный вольер.

Обложка ©

Telegram / Ленинградский зоопарк

Наталья Афонина
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