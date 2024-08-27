В Ленинградском зоопарке показали завтрак жирафа Сони на высоте 5 метров
Ленинградский зоопарк поделился видео о том, как сотрудники кормят жирафа Соню на высоте пяти метров. В этот раз красавица с удовольствием позавтракала свежей зеленью, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».
Киперы заранее развешивают ветки для жирафа Сони. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
«Мы застали нашу любимицу Соню во время трапезы под проблесками солнечного света. Сегодня пятнистая красавица лакомилась свежей зеленью», — написали представители зоопарка.
Оказывается, все ветки появляются на самых высоких точках вольера благодаря сотрудникам. Киперы заранее развешивают их там каждый день. После этого Соня может самостоятельно дотянуться до листочков и захватить их ртом. Жираф также старается тщательно пережёвывать каждую порцию.
На данный момент рост Сони составляет пять метров. Именно благодаря своей длинной шее она добывает все листья с самых верхушек деревьев.
А 24 августа в Московском зоопарке отметили важную дату. С днём рождения поздравили всем известную панду Катюшу. Дочке Диндин и Жуи исполнился год. Ради этого в зоопарке провели целый праздничный концерт, на котором выступила гендиректор учреждения Светлана Акулова. Имениннице подарили огромный праздничный торт из бамбука — он был украшен листьями и морковкой, — а на следующий день рождения пообещали новый уличный вольер.
Telegram / Ленинградский зоопарк