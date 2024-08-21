В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения чёрного ягуара Ричарда. Красавцу-брюнету исполнилось три года, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

В честь праздника сотрудники зверинца подготовили для именинника несколько подарков: коробку с поздравлением и огромные бочонки. Но просто так получить новые игрушки Ричарду не удалось. Сначала усатому пришлось справиться с коварной упаковкой. Впрочем, ягуар разорвал крафтовую бумагу в два счёта и сразу же попробовал презенты на зубок.

«Ричaрд обожaeт игрaть с бочонкaми, бумaжными пaкeтaми и коробкaми. В этом он похож нa обычных котов, но eго игрушки знaчитeльно большe, чeм у домaшних питомцeв», — подeлились в зоопарке.

Крупные игрушки вызывают у Ричарда охотничий инстинкт. Канистры быстро превращаются в плоские блинчики, а пакеты и коробки — в конфетти.