Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 19:28

Чёрному ягуару Ричарду из Ленинградского зоопарка исполнилось 3 года

Ягуар Ричард. Фото © VK / spbzoopark

Ягуар Ричард. Фото © VK / spbzoopark

В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения чёрного ягуара Ричарда. Красавцу-брюнету исполнилось три года, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

В Московском зоопарке появился Бубльгум — щенок редкой кустарниковой собаки
В Московском зоопарке появился Бубльгум — щенок редкой кустарниковой собаки

В честь праздника сотрудники зверинца подготовили для именинника несколько подарков: коробку с поздравлением и огромные бочонки. Но просто так получить новые игрушки Ричарду не удалось. Сначала усатому пришлось справиться с коварной упаковкой. Впрочем, ягуар разорвал крафтовую бумагу в два счёта и сразу же попробовал презенты на зубок.

«Ричaрд обожaeт игрaть с бочонкaми, бумaжными пaкeтaми и коробкaми. В этом он похож нa обычных котов, но eго игрушки знaчитeльно большe, чeм у домaшних питомцeв», — подeлились в зоопарке.

Крупные игрушки вызывают у Ричарда охотничий инстинкт. Канистры быстро превращаются в плоские блинчики, а пакеты и коробки — в конфетти.

"Долго и нежно общался": К пандам в Московский зоопарк приехал ветеринар из Китая, и Жуи его узнал
"Долго и нежно общался": К пандам в Московский зоопарк приехал ветеринар из Китая, и Жуи его узнал

Ранее Life.ru писал, что в Московском зоопарке появился на свет птенец редкого белоплечего орлана. Сейчас ему всего три месяца, и он предпочитает оставаться в гнезде. Родители ещё недавно кормили малыша прямо из клюва, но теперь приносят своему любимцу уже целые кусочки, давая ему возможность самостоятельно измельчать пищу. Птенец покинет гнездо, когда окончательно освоит навыки полёта.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров