Чёрному ягуару Ричарду из Ленинградского зоопарка исполнилось 3 года
Ягуар Ричард. Фото © VK / spbzoopark
В Ленинградском зоопарке отпраздновали день рождения чёрного ягуара Ричарда. Красавцу-брюнету исполнилось три года, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».
В честь праздника сотрудники зверинца подготовили для именинника несколько подарков: коробку с поздравлением и огромные бочонки. Но просто так получить новые игрушки Ричарду не удалось. Сначала усатому пришлось справиться с коварной упаковкой. Впрочем, ягуар разорвал крафтовую бумагу в два счёта и сразу же попробовал презенты на зубок.
«Ричaрд обожaeт игрaть с бочонкaми, бумaжными пaкeтaми и коробкaми. В этом он похож нa обычных котов, но eго игрушки знaчитeльно большe, чeм у домaшних питомцeв», — подeлились в зоопарке.
Крупные игрушки вызывают у Ричарда охотничий инстинкт. Канистры быстро превращаются в плоские блинчики, а пакеты и коробки — в конфетти.
Ранее Life.ru писал, что в Московском зоопарке появился на свет птенец редкого белоплечего орлана. Сейчас ему всего три месяца, и он предпочитает оставаться в гнезде. Родители ещё недавно кормили малыша прямо из клюва, но теперь приносят своему любимцу уже целые кусочки, давая ему возможность самостоятельно измельчать пищу. Птенец покинет гнездо, когда окончательно освоит навыки полёта.