В Московском зоопарке появился на свет птенец редкого белоплечего орлана 18 августа, 08:48 Птенец редкого белоплечего орлана. Обложка © Пресс-служба Московского зоопарка

Московский зоопарк скоро покажет посетителям птенца белоплечего орлана, малыш родился в центре воспроизводства редких видов животных и пока не обзавёлся характерным оперением, как у его родителей. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском, появился на свет птенец белоплечего орлана. Сейчас малышу около трёх месяцев. У него ещё нет характерной окраски в виде белых плеч", — говорится в тексте.

Сейчас птица предпочитает оставаться в гнезде и опасается спускаться вниз. Родители ещё недавно кормили малыша прямо из клюва, но теперь приносят своему любимцу уже целые кусочки, давая ему возможность самостоятельно измельчать пищу. Птенец покинет гнездо, когда окончательно освоит навыки летать.

Ранее сообщалось, что щенок редкой кустарниковой собаки родился в Московском зоопарке. Потомство дали самец Вицли-Пуцли и самка Фрея, их щенок, которого назвали Бубльгум, стал уже 29-м малышом в семействе. Пока детёныш ещё питается материнским молоком и постепенно привыкает к прогулкам по вольеру.

Авторы Татьяна Миссуми