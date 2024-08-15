Тигр напал на сотрудника зоопарка в Самаре на глазах у посетителей
Тигр напал на сотрудника самарского зоопарка на глазах у посетителей. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом пишет kp.ru.
По данным издания, всё произошло в четверг, 15 августа, когда сотрудник зоопарка зашёл в вольер хищникам. В этот момент полосатый самец по кличке Кактус бросился на мужчину и стал рвать его когтями. К слову, ранее за дикой кошкой, которая находится в зоопарке уже с 2007 года, агрессии к людям никогда не замечали.
"Кактус очень спокойный тигр. Он приветливый с нами, узнает нас", — рассказывали сотрудники зверинца.
К счастью, сейчас угрозы здоровью пострадавшего уже нет. Он находится в больнице имени Пирогова, его состояние оценивают как средней тяжести, уточнили в региональном минздраве. Полиция уже начала проверку по факту инцидента.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как гигантский питон напал на мужчину в индийском Джабалпуре. Местный житель отошел в кусты, чтобы справить природные потребности. Так его и застукала со спущенными штанами громадная змея, которая обхватила шею бедолаги и принялась душить. Мужчина отчаянно сопротивлялся и кричал, что его и спасло: на шум подоспели люди и зарубили агрессивного гада (питона) топором.
Shutterstock / FOTODOM / Elina Litovkina