Тигр напал на сотрудника зоопарка в Самаре на глазах у посетителей

Тигр напал на сотрудника самарского зоопарка на глазах у посетителей. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, всё произошло в четверг, 15 августа, когда сотрудник зоопарка зашёл в вольер хищникам. В этот момент полосатый самец по кличке Кактус бросился на мужчину и стал рвать его когтями. К слову, ранее за дикой кошкой, которая находится в зоопарке уже с 2007 года, агрессии к людям никогда не замечали.

"Кактус очень спокойный тигр. Он приветливый с нами, узнает нас", — рассказывали сотрудники зверинца.

К счастью, сейчас угрозы здоровью пострадавшего уже нет. Он находится в больнице имени Пирогова, его состояние оценивают как средней тяжести, уточнили в региональном минздраве. Полиция уже начала проверку по факту инцидента.