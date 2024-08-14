Впервые за 12 лет: В Приморье запечатлели семью амурских тигров

В Приморском национальном парке "Земля леопарда" произошло историческое событие — впервые за 12 лет наблюдений была запечатлена полная семья амурских тигров. Фотоловушки сняли не только саму тигрицу, но и её партнёра, а также четырёх котят. Эти уникальные кадры стали возможны благодаря сумеркам, когда хищники наиболее активны. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.

На видео запечатлена семья амурских тигров. Видео © Telegram / "Земля леопарда" — дирекция заповедника

Теперь исследователи могут изучить, как ведёт себя тигриная семья, так как в зоопарках уже давно замечены примеры привязанности среди тигров. Это подтверждает существование "рассеянного прайда", где кошки большую часть времени проводят поодиночке, но иногда собираются вместе.

"Тигры, как показывают наблюдения в зоопарках, проявляют чудеса привязанности. Мы считаем, это относится и к диким хищникам. В этом смысле тигр занимает промежуточное положение между львами, образующими прайды, и более мелкими кошками, которые являются убеждёнными одиночками," — рассказывает Екатерина Блидченко из отдела науки ФГБУ "Земля леопарда".

Снимки и данные, полученные в ходе этого редкого события, имеют неоценимую научную ценность и позволяют глубже понять социальное поведение амурских тигров.