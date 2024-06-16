Популяция амурского тигра на Дальнем Востоке увеличилась на треть

Количество амурских тигров, живущих на Дальнем Востоке, увеличилось более чем на треть в сравнении с показателями 2015 года. Об этом на фестивале "Слово о русском сердце" в Пекине заявил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По его словам, в России сейчас водится около 750 тигров, а в Китае живёт порядка 40–50 особей. При этом в 2015 году в РФ было всего 550 представителей этого вида. Арамилев отметил, что раньше в Поднебесную тигры заходили по одиночке, а нынешний показатель свидетельствует о значительном росте популяции.

Если страны будут придерживаться мер по охране тигров, то их численность в России увеличится до 800, а в Китае — до 150. Такие количественные ограничения связаны с тем, что полосатым по душе южный климат и, распространяясь на север, этот вид сталкивается с такими же экстремальными условиями, с которыми столкнётся человек, прибывший в Арктику, сопоставил эксперт.