Специалисты из "Дома тигра" в ленинградском Выборге приняли нового пациента — пятилетнего Тигуана из Хабаровска. По традиции "автомобильное" имя ему дали уже по приезде. У хищника травмирована лапа, есть проблемы с зубами и клещами.

В Ленинградской области специалисты выхаживают пятилетнего амурского тигра. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Телеканал "Санкт-Петербург" уточняет, что это уже пятый хищник с Дальнего Востока, которого будут лечить и реабилитировать в хосписе. Так, в феврале туда привезли Форестера из Владивостока.