В Ленинградской области специалисты выхаживают пятилетнего амурского тигра
Тигр Тигуан, привезённый на лечение в Ленинградскую область. Обложка © Telegram / Центр "Тигр"
Специалисты из "Дома тигра" в ленинградском Выборге приняли нового пациента — пятилетнего Тигуана из Хабаровска. По традиции "автомобильное" имя ему дали уже по приезде. У хищника травмирована лапа, есть проблемы с зубами и клещами.
В Ленинградской области специалисты выхаживают пятилетнего амурского тигра. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Телеканал "Санкт-Петербург" уточняет, что это уже пятый хищник с Дальнего Востока, которого будут лечить и реабилитировать в хосписе. Так, в феврале туда привезли Форестера из Владивостока.
Ранее в Приморье заметили раненого тигра, который из-за травмы был вынужден охотиться на домашний скот и даже собак. Скорее всего, животное живёт на свалке. Специалисты выдвинулись на поиски хищника.