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20 мая, 16:04

В Ленинградской области специалисты выхаживают пятилетнего амурского тигра

Тигр Тигуан, привезённый на лечение в Ленинградскую область. Обложка © Telegram / Центр "Тигр"

Тигр Тигуан, привезённый на лечение в Ленинградскую область. Обложка © Telegram / Центр "Тигр"

Специалисты из "Дома тигра" в ленинградском Выборге приняли нового пациента — пятилетнего Тигуана из Хабаровска. По традиции "автомобильное" имя ему дали уже по приезде. У хищника травмирована лапа, есть проблемы с зубами и клещами.

В Ленинградской области специалисты выхаживают пятилетнего амурского тигра. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Телеканал "Санкт-Петербург" уточняет, что это уже пятый хищник с Дальнего Востока, которого будут лечить и реабилитировать в хосписе. Так, в феврале туда привезли Форестера из Владивостока.

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Котик, но не морской: Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка освежился в бассейне

Ранее в Приморье заметили раненого тигра, который из-за травмы был вынужден охотиться на домашний скот и даже собак. Скорее всего, животное живёт на свалке. Специалисты выдвинулись на поиски хищника.

Матвей Константинов
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