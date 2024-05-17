Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 19:05

Котик, но не морской: Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка освежился в бассейне

Ленинградский зоопарк показал видео, как тигр Зевс играет с водой в бассейне

Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка, которого Мариуполь подарил Санкт-Петербургу, решил освежиться в прохладной воде бассейна в вольере. Игру полосатого с брызгами опубликовала пресс-служба зверинца.

Ленинградский зоопарк показал видео, где тигр Зевс брызгается водой из бассейна. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

"Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определённо не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать её в разные стороны", — говорится в сообщении зоопарка.

А ранее купальный сезон открыла панда Катюша из Московского зоопарка. Вместе с мамой Диндин малышка устроила заплыв в прозрачной воде большого бассейна. Вот только как нужно резвиться в бассейне, несмышлёная пандочка пока не разобралась, поэтому просто вышагивала деловой походкой от одного края к другому.

В Приморье ищут раненого тигра, который вынужден охотиться на собак
В Приморье ищут раненого тигра, который вынужден охотиться на собак
Обложка ©

Telegram / Ленинградский зоопарк

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров