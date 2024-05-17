Котик, но не морской: Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка освежился в бассейне
Ленинградский зоопарк показал видео, как тигр Зевс играет с водой в бассейне
Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка, которого Мариуполь подарил Санкт-Петербургу, решил освежиться в прохладной воде бассейна в вольере. Игру полосатого с брызгами опубликовала пресс-служба зверинца.
Ленинградский зоопарк показал видео, где тигр Зевс брызгается водой из бассейна. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк
"Кто сказал, что коты не любят воду? Тигр Зевс с этим утверждением определённо не согласен. Он с удовольствием наслаждается водичкой и любит разбрызгивать её в разные стороны", — говорится в сообщении зоопарка.
А ранее купальный сезон открыла панда Катюша из Московского зоопарка. Вместе с мамой Диндин малышка устроила заплыв в прозрачной воде большого бассейна. Вот только как нужно резвиться в бассейне, несмышлёная пандочка пока не разобралась, поэтому просто вышагивала деловой походкой от одного края к другому.
Telegram / Ленинградский зоопарк