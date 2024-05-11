В Приморье ищут раненого тигра, который вынужден охотиться на собак

В Приморском крае ищут тигра, который получил травму и теперь вынужден охотиться на домашний скот. Местные жители заметили раненое животное в окрестностях села Беневского. Об этом рассказали в центре "Амурский тигр".

"Как и предполагалось, у тигра ранение или травма, из-за чего он не может самостоятельно добывать крупных копытных и вынужденно охотится на собак", — передаёт РИА "ФедералПресс".

Как рассказали работники центра, скорее всего, хищник живёт на свалке. По их словам, там много бездомных собак, которыми может питаться тигр. Специалисты уже прочёсывают местность, однако найти полосатого в тёплое время сложнее, чем зимой.