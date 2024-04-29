Амурский тигр и медведь погибли из-за упавшей опоры ЛЭП в Приморском крае
В Приморском крае упавшая опора ЛЭП убила амурского тигра и медведя. Обложка © Telegram / Центр "Амурский тигр"
Упавшая опора линии электропередачи стала причиной гибели медведя и амурского тигра в Приморском крае. Тела двух хищников нашли на территории Национального парка "Бикин". Об этом сообщает Центр "Амурский тигр".
В Приморском крае упавшая опора ЛЭП убила амурского тигра и медведя. Видео © Telegram / Центр "Амурский тигр"
По предварительным данным, трагедия в селе Знаменка случилась из-за покосившейся опоры линии электропередач. Отмечается, что ЛЭП могла быть под высоким напряжением и, скорее всего, в момент падения рядом с ней было одно из животных, а второе пришло чуть позже, но также зацепило провод.
"Инспекторы охотнадзора на месте уже были. Погибшие животные будут направлены на экспертизу, где установят причины их смерти", — говорится в сообщении центра.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Магаданской области вынесли приговор троим вахтовикам, которые в 2022 году взорвали медведя и сняли происходящее на видео. Двум осуждённым дали шесть лет лишения свободы, ещё одному — пять. Как отметили правоохранители, изначально преступников было сложно вычислить из-за того, что не было информации о дате и месте съёмки.