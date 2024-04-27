Взорвавшие медведя на Колыме вахтовики отделались условными сроками
В Магаданской области осудили вахтовиков, взорвавших медведя в 2022 году
В Магаданской области вынесли приговор троим вахтовикам, которые в 2022 году взорвали медведя и сняли происходящее на видео. Как передаёт региональное управление МВД, их судили за хищение и перевозку взрывчатых веществ с участка золотодобычи Нявленга в Ольском районе.
В Магаданской области суд выносит приговор вахтовикам, взорвавшим медведя. Видео © МВД
В ведомстве сообщили, что изначально злоумышленников было трудно установить, так как отсутствовала какая-либо информация о месте, времени и участниках события, а то, что было показано на видео, подходило под описание многих таёжных мест. Поэтому сначала предполагали, что всё происходило в Якутии.
Якутские правоохранители проверяли прииски один за другим и вышли на золотодобывающее предприятие в Магаданской области. В дальнейшем дело передали по подследственности стражам правопорядка из этого региона. В результате установили четверых участников видео — трёх граждан Украины и их сообщника из Донецкой Народной Республики. В итоге трое были задержаны, а одного объявили в розыск.
"В зависимости от роли и участия в противоправных деяниях судом назначено наказание двум осуждённым в виде шести лет лишения свободы со штрафом 20 тысяч рублей, одному — пять лет лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Напомним, что в 2022 году в социальных сетях появился ролик, на котором компания мужчин взорвала медведя в тайге. По данным интернет-пользователей, авторами видео могли выступить вахтовики. Они заманили зверя в ловушку, в роли которой выступила большая кастрюля со спрятанным внутри взрывным устройством. Подойдя к ней на достаточно близкое расстояние, медведь опустил голову в ёмкость, после чего произошёл мощный взрыв.
X / Alex_12Black