Взорвавшие медведя на Колыме вахтовики отделались условными сроками

В Магаданской области вынесли приговор троим вахтовикам, которые в 2022 году взорвали медведя и сняли происходящее на видео. Как передаёт региональное управление МВД, их судили за хищение и перевозку взрывчатых веществ с участка золотодобычи Нявленга в Ольском районе.

В Магаданской области суд выносит приговор вахтовикам, взорвавшим медведя. Видео © МВД

В ведомстве сообщили, что изначально злоумышленников было трудно установить, так как отсутствовала какая-либо информация о месте, времени и участниках события, а то, что было показано на видео, подходило под описание многих таёжных мест. Поэтому сначала предполагали, что всё происходило в Якутии.

Якутские правоохранители проверяли прииски один за другим и вышли на золотодобывающее предприятие в Магаданской области. В дальнейшем дело передали по подследственности стражам правопорядка из этого региона. В результате установили четверых участников видео — трёх граждан Украины и их сообщника из Донецкой Народной Республики. В итоге трое были задержаны, а одного объявили в розыск.

"В зависимости от роли и участия в противоправных деяниях судом назначено наказание двум осуждённым в виде шести лет лишения свободы со штрафом 20 тысяч рублей, одному — пять лет лишения свободы со штрафом 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.