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9 февраля, 12:32

Медведь отгрыз охотнику щёку, но тот отомстил, превратив хищника в шашлык

Daily Mail: В Швеции 42-летний охотник съел изуродовавшего ему лицо медведя

В Швеции 42-летний охотник съел медведя, который откусил ему щеку, оставив без половины носа. По данным Daily Mail, инцидент произошёл в августе 2023 года, когда мужчина по имени Пер Сундстрем был в лесу вместе с 14-летним сыном и друзьями.

Когда хищник атаковал отца, сын попытался отвлечь зверя, ударив его кулаком, однако животное вцепилось ему в руку. В этот момент мужчина схватил ружьё и выстрелил в медведя. Подростку прооперировали руку, а изуродованное лицо отца стали восстанавливать, пересаживая кожу с бедра. При этом мужчине предстоит ещё не одно хирургическое вмешательство. Когда охотника вместе с сыном увезли в больницу, их друзья остались в лесу — разделали тушу и отдали им мясо, из которого семья уже сделала шашлыки, гуляш и пирожки.

"Мясо оказалось тёмным, грубым и сладким. Чтобы его приготовить, нужно много специй. [Хищник] питался преимущественно травами, поэтому мясо можно есть. Если бы ел падаль, оно было бы несъедобным", — отметил Пер Сундстрем.

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Дать отпор медведю могут не только люди, но и другие животные. Так, ранее на Красной Поляне в Сочи кот проявил смелость перед хищником, который искал пропитание во дворе дома.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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