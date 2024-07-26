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26 июля, 19:57

В Ленинградском зоопарке рассказали о необычном утре тигра Амадея

В Ленинградском зоопарке показали, как тигр Амадей провёл жаркий день

Распорядок дня и образ жизни обитателей Ленинградского зоопарка крайне разнообразный. Но иногда в привычном темпе жизни животных происходят корректировки. По этой же причине сегодня тигр по кличке Амадей удивил гостей зверинца. О том, как он провёл это утро, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

В Ленинградском зоопарке показали, как проходит утро амурского тигра Амадея. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

"Дневная активность для амурского тигра — большая редкость. Эти величественные хищники предпочитают вести сумеречный образ жизни. Наиболее активны они на рассвете и закате, когда прохладнее. Днём большие кошки обычно отдыхают", отметили в пресс-службе.

Сегодня у тигра Амедея выдалось хорошее настроение, поэтому он порадовал гостей зоопарка утренней разминкой и прогулкой по вольеру. Даже сильная жара, установившаяся в культурной столице, не изменила планов дикой кошки. Амадей пробежался по брёвнам и поприветствовал ранних посетителей зоопарка.

Мартышек и макак объединила любовь к листве в Ленинградском зоопарке
Мартышек и макак объединила любовь к листве в Ленинградском зоопарке

Ранее Life.ru сообщал о другой постоялице Ленинградского зоопарка. Там белую медведицу по имени Хаарчаана признали лучшей баскетболисткой зверинца.

Обложка ©

Telegram / Ленинградский зоопарк

Мария Любицкая
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