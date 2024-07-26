В Ленинградском зоопарке рассказали о необычном утре тигра Амадея

Распорядок дня и образ жизни обитателей Ленинградского зоопарка крайне разнообразный. Но иногда в привычном темпе жизни животных происходят корректировки. По этой же причине сегодня тигр по кличке Амадей удивил гостей зверинца. О том, как он провёл это утро, рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

В Ленинградском зоопарке показали, как проходит утро амурского тигра Амадея. Видео © Telegram / Ленинградский зоопарк

"Дневная активность для амурского тигра — большая редкость. Эти величественные хищники предпочитают вести сумеречный образ жизни. Наиболее активны они на рассвете и закате, когда прохладнее. Днём большие кошки обычно отдыхают", — отметили в пресс-службе.

Сегодня у тигра Амедея выдалось хорошее настроение, поэтому он порадовал гостей зоопарка утренней разминкой и прогулкой по вольеру. Даже сильная жара, установившаяся в культурной столице, не изменила планов дикой кошки. Амадей пробежался по брёвнам и поприветствовал ранних посетителей зоопарка.