В павильоне "Приматы" Ленинградского зоопарка обитают мартышки Шмидта и львинохвостые макаки, или вандеру. Несмотря на то что внешне эти приматы различаются, их объединяет любовь к листве, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Мартышек и макак объединила любовь к листве в Ленинградском зоопарке. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"В знoйную пoгoду oни предпoчитают есть листву. Зелень в этoт периoд станoвится не тoлькo важным истoчникoм питательных веществ, нo и спoсобом утoлить жажду", — говорится в сообщении телеканала.

В естественной среде обитания, в тропических лесах, мартышки и макаки любят лакомиться листьями фикуса, акации и альбиции. Тем не менее в Ленинградском зоопарке им нашли не менее аппетитное лакомство. В кормушку вандеру киперы кладут листья ивы и малины, а мартышек Шмидта угощают листьями берёзы.