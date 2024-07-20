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19 июля, 22:18

Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка

Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Обложка © Telegram / lenzoopark

Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Обложка © Telegram / lenzoopark

На территории Ленинградского зоопарка проживает белая медведица Хаарчаана, обладающая удивительными способностями к спорту. О пристрастии постоялицы учреждения рассказали сотрудники зверинца, присвоив ей звание лучшей баскетболистки.

"В этот раз медведица получила большой и тяжёлый мяч. Конечно, она сразу же решила протестировать обновку на прочность и летучесть. Все испытания прошли на ура, — отметили в пресс-службе зоопарка.

  • Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / lenzoopark
    Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / lenzoopark
  • Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / lenzoopark
    Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / lenzoopark
  • Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / lenzoopark
    Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / lenzoopark

Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Фото © Telegram / lenzoopark

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Сотрудники стараются поощрять интерес медведицы, потому постоянно дарят ей новые игрушки и подарки. Также нередко животное радует посетителей "водным шоу".

"Прыгала в бассейн, ныряла и просто радовала гостей зоопарка своей грацией и красотой", — добавили в пресс-службе.

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Косолапая двойня: Камера в берлоге сняла умилительную причину странного поведения белой медведицы из Якутии

Ранее Life.ru рассказал о белой медведице, проживающей в Московском зоопарке. В жаркую погоду обитательница зверинца любит охлаждаться в бассейне.

Мария Любицкая
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