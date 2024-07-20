Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка
Белую медведицу признали лучшей баскетболисткой Ленинградского зоопарка. Обложка © Telegram / lenzoopark
На территории Ленинградского зоопарка проживает белая медведица Хаарчаана, обладающая удивительными способностями к спорту. О пристрастии постоялицы учреждения рассказали сотрудники зверинца, присвоив ей звание лучшей баскетболистки.
"В этот раз медведица получила большой и тяжёлый мяч. Конечно, она сразу же решила протестировать обновку на прочность и летучесть. Все испытания прошли на ура, — отметили в пресс-службе зоопарка.
Сотрудники стараются поощрять интерес медведицы, потому постоянно дарят ей новые игрушки и подарки. Также нередко животное радует посетителей "водным шоу".
"Прыгала в бассейн, ныряла и просто радовала гостей зоопарка своей грацией и красотой", — добавили в пресс-службе.
Ранее Life.ru рассказал о белой медведице, проживающей в Московском зоопарке. В жаркую погоду обитательница зверинца любит охлаждаться в бассейне.