Неосторожный кусь привёл к операции мамы-капибары Маси из Московского зоопарка
Директор Московского зоопарка Акулова: Капибаре Масе провели операцию
Главной маме капибар из Московского зоопарка сделали операцию. Как рассказала директор учреждения Светлана Акулова, Масю укусил детёныш или супруг. В ране образовался гной. Сотрудники зоопарка провели небольшое вмешательство, и теперь капибара полностью здорова и вернулась к детям.
"После укуса под кожей начался воспалительный процесс и скопился гной. Чтобы ускорить процесс выздоровления, наши ветеринары провели операцию по очищению этого воспалённого участка", — написала Акулова в телеграм-канале.
Воссоединение семьи капибар после операции. Видео © Telegram / Светлана Акулова
После проведения всех манипуляций мама-капибара воссоединилась с семьёй: они поприветствовали друг друга, словно не виделись очень долгое время. Мама Мася, конечно, сразу накормила детей молоком.
Теперь капибара проходит курс реабилитации и получает восстановительные медикаменты. Сотрудники зоопарка наблюдают за её раной.
Напомним, сейчас в Московском зоопарке живут шесть этих милых зверьков: родители, их подросшие детёныши и два недавно родившихся малыша. Кстати, самая первая капибара приехала в зоопарк в 50-х годах прошлого века из Южной Америки.
Telegram / Светлана Акулова