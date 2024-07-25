Неосторожный кусь привёл к операции мамы-капибары Маси из Московского зоопарка

Главной маме капибар из Московского зоопарка сделали операцию. Как рассказала директор учреждения Светлана Акулова, Масю укусил детёныш или супруг. В ране образовался гной. Сотрудники зоопарка провели небольшое вмешательство, и теперь капибара полностью здорова и вернулась к детям.

"После укуса под кожей начался воспалительный процесс и скопился гной. Чтобы ускорить процесс выздоровления, наши ветеринары провели операцию по очищению этого воспалённого участка", — написала Акулова в телеграм-канале.

Воссоединение семьи капибар после операции. Видео © Telegram / Светлана Акулова

После проведения всех манипуляций мама-капибара воссоединилась с семьёй: они поприветствовали друг друга, словно не виделись очень долгое время. Мама Мася, конечно, сразу накормила детей молоком.

Теперь капибара проходит курс реабилитации и получает восстановительные медикаменты. Сотрудники зоопарка наблюдают за её раной.