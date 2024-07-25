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25 июля, 15:44

Неосторожный кусь привёл к операции мамы-капибары Маси из Московского зоопарка

Директор Московского зоопарка Акулова: Капибаре Масе провели операцию

Главной маме капибар из Московского зоопарка сделали операцию. Как рассказала директор учреждения Светлана Акулова, Масю укусил детёныш или супруг. В ране образовался гной. Сотрудники зоопарка провели небольшое вмешательство, и теперь капибара полностью здорова и вернулась к детям.

"После укуса под кожей начался воспалительный процесс и скопился гной. Чтобы ускорить процесс выздоровления, наши ветеринары провели операцию по очищению этого воспалённого участка", — написала Акулова в телеграм-канале.

Воссоединение семьи капибар после операции. Видео © Telegram / Светлана Акулова

После проведения всех манипуляций мама-капибара воссоединилась с семьёй: они поприветствовали друг друга, словно не виделись очень долгое время. Мама Мася, конечно, сразу накормила детей молоком.

Теперь капибара проходит курс реабилитации и получает восстановительные медикаменты. Сотрудники зоопарка наблюдают за её раной.

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Напомним, сейчас в Московском зоопарке живут шесть этих милых зверьков: родители, их подросшие детёныши и два недавно родившихся малыша. Кстати, самая первая капибара приехала в зоопарк в 50-х годах прошлого века из Южной Америки.

Обложка ©

Telegram / Светлана Акулова

Николай Рюмин
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