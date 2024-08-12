В Московском зоопарке появился Бубльгум — щенок редкой кустарниковой собаки

Щенок редкой кустарниковой собаки родился в Московском зоопарке. Потомство дали самец Вицли-Пуцли и самка Фрея, их щенок, которого назвали Бубльгум, стал уже 29-м малышом в семействе. Пока детёныш ещё питается материнским молоком и постепенно привыкает к прогулкам по вольеру, сообщает пресс-служба зоосада.

Щенок кустарниковой собаки пока привыкает к вольеру. Видео © Telegram / Московский зоопарк

"Вицли-Пуцли и Фрея оказались замечательными родителями. С 2019 года пара регулярно приносит потомство. Всего у Фреи родилось 29 щенков. Некоторых из них передали в другие зоопарки. Сейчас в стае живут родители и 21 их детёныш", — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Кустарниковые собаки живут в Московском зоопарке с 2017 года. Глава семейства Вицли-Пуцли прибыл из Новосибирского зоопарка, а спустя год к нему присоединилась Фрея. В 2019 году парочка впервые стала родителями.

Кустарниковые собаки — стайные животные и всё делают вместе. В природе этих зверей изучать крайне трудно, так как они тщательно прячутся в южноамериканских зарослях. В зоопарке же они часто прогуливаются в уличной части вольера. Животные этого вида являются хищниками, они отличные пловцы и ныряльщики. В настоящее время кустарниковые собаки занесены в Международную Красную книгу.