Кот Симба стал пиарщиком Московского зоопарка

Кот по кличке Симба, которого спасли из вольера с волками , теперь "работает" в PR-отделе Московского зоопарка. Об этом сообщили в телеграм-канале зверинца.

"Приняла решение взять его на работу в PR — в Отдел внешних коммуникаций, а сейчас он ещё и по совместительству работает в отделе "Фауна России". Меня очень часто спрашивают про Симбу, поэтому в своём телеграм-канале буду рассказывать, как он справляется с рабочими задачами", — написала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.