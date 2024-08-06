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6 августа, 14:05

Кот Симба стал пиарщиком Московского зоопарка

Кот Симба из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Кот Симба из Московского зоопарка. Фото © Telegram / Московский зоопарк

Кот по кличке Симба, которого спасли из вольера с волками, теперь "работает" в PR-отделе Московского зоопарка. Об этом сообщили в телеграм-канале зверинца.

"Приняла решение взять его на работу в PR — в Отдел внешних коммуникаций, а сейчас он ещё и по совместительству работает в отделе "Фауна России". Меня очень часто спрашивают про Симбу, поэтому в своём телеграм-канале буду рассказывать, как он справляется с рабочими задачами", — написала Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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Напомним, Симба появился в Московском зоопарке, когда решил вскарабкаться на дерево в волчьем вольере. Спуститься сам, как это часто бывает у котиков, он уже не смог. Пришлось звать спасателей, которые сняли напуганного хвостатого с ветки. Затем руководство зоосада попыталось найти хозяев потеряшки, однако он оказался уличным. Тогда в зоопарке решили, что котик будет жить с ними, и даже взяли его "на работу".

Мария Любицкая
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