Отважная овчарка Ирбис вступила в схватку с четырьмя медведями и спасла хозяина

Вечером 5 сентября в микрорайоне Молодёжный пригорода Петропавловска-Камчатского четыре медведя напали на мужчину, который выгуливал свою овчарку. Отважный пёс Ирбис принял удар на себя и выманил диких зверей подальше от хозяина. Хозяева собаки рассказали подробности случившегося ИА KamchatkaMedia.

«Около 19 часов мой муж Виталий пошёл гулять с нашим любимцем Ирбисом. Недалеко от дома, прямо на дороге, со спины на него напали 4 медведя — два матёрых и два молодых. Если бы не наша собака, страшно представить, чем могло всё закончиться», — говорит хозяйка питомца Татьяна.

Пёс привлекал медведей к себе лаем, чтобы подальше увести животных от хозяина. Виталий в тот момент добежал до соседского участка и позвонил супруге. Она приехала на машине и забрала его. Уже вдвоём они катались по посёлку и оповещали соседей о случившемся, параллельно разыскивая любимца. Грустными они вернулись к дому, где их поджидал один из косолапых.

Ирбис явился позже, он был весь изранен и истекал кровью. Его экстренно отвезли в ветеринарную клинику и провели срочную операцию. У защитника была порвана трахея, изорвана шея, ухо и голова. После этой истории местные жители стали бояться выходить на улицу и отпускать детей.

Ирбис сейчас проходит этап восстановления. Хозяева делают ему уколы и капельницы, надеясь, что скоро пёс поправится. Они уверены, что обязаны спасти питомца, который спас их.