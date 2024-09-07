Отважная овчарка Ирбис вступила в схватку с четырьмя медведями и спасла хозяина
Пёс Ирбис спас хозяина во время нападения сразу четырёх медведей на Камчатке
Храбрый пёс Ирбис. Обложка © Телеграм / kamkrab
Вечером 5 сентября в микрорайоне Молодёжный пригорода Петропавловска-Камчатского четыре медведя напали на мужчину, который выгуливал свою овчарку. Отважный пёс Ирбис принял удар на себя и выманил диких зверей подальше от хозяина. Хозяева собаки рассказали подробности случившегося ИА KamchatkaMedia.
«Около 19 часов мой муж Виталий пошёл гулять с нашим любимцем Ирбисом. Недалеко от дома, прямо на дороге, со спины на него напали 4 медведя — два матёрых и два молодых. Если бы не наша собака, страшно представить, чем могло всё закончиться», — говорит хозяйка питомца Татьяна.
Пёс привлекал медведей к себе лаем, чтобы подальше увести животных от хозяина. Виталий в тот момент добежал до соседского участка и позвонил супруге. Она приехала на машине и забрала его. Уже вдвоём они катались по посёлку и оповещали соседей о случившемся, параллельно разыскивая любимца. Грустными они вернулись к дому, где их поджидал один из косолапых.
Ирбис явился позже, он был весь изранен и истекал кровью. Его экстренно отвезли в ветеринарную клинику и провели срочную операцию. У защитника была порвана трахея, изорвана шея, ухо и голова. После этой истории местные жители стали бояться выходить на улицу и отпускать детей.
Ирбис сейчас проходит этап восстановления. Хозяева делают ему уколы и капельницы, надеясь, что скоро пёс поправится. Они уверены, что обязаны спасти питомца, который спас их.
Недавно на Камчатке медведь напал на мужчину, когда тот шёл по лесу вблизи садового товарищества. Однако местный житель отказался становиться лёгкой добычей хищника и вступил в драку со зверем. Выбравшись к людям, он получил помощь.