Беглого медведя Яшку из гостиницы «Турист» вторые сутки ищут под Саратовом
В Саратовской области медведь сбежал из клетки возле гостиницы
Медведь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vz maze
В Татищевском районе Саратовской области уже вторые сутки ведут поиски медведя Яши, который вырвался из клетки, стоявшей на территории придорожной гостиницы «Турист». Об этом сообщает портал «Регион 64».
Медведь по имени Яков в неволе обрёл непреодолимую тягу к свободе. Пожелав почувствовать встречный ветер, дующий в медвежью морду, он принял решение устроить побег из клетки, где жил вместе с двумя другими косолапыми. Очевидцы рассказали, что вначале послышались крики и выстрелы, а затем выяснилось, что один топтыгин отправился бороздить просторы Саратовской области.
«Вчера сбежал. Зовут Яшка. Ещё не нашли, ищут специальные службы. Жил в вольере у нас на территории. Подробностей не знаю, я вчера не работала», — сообщила сотрудница придорожного отеля.
Ранее такую же жажду свободы обрёл пингвин из сочинского частного зоопарка, который сбежал из неволи и погрузился в Чёрное море. Полностью отдавшись водной стихии, птица каталась на волнах, наслаждаясь самостоятельной жизнью.