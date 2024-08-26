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Регион
26 августа, 10:52

Беглого медведя Яшку из гостиницы «‎Турист» вторые сутки ищут под Саратовом

В Саратовской области медведь сбежал из клетки возле гостиницы

Медведь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vz maze

Медведь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / vz maze

В Татищевском районе Саратовской области уже вторые сутки ведут поиски медведя Яши, который вырвался из клетки, стоявшей на территории придорожной гостиницы «‎Турист». Об этом сообщает портал «Регион 64».

Медведь по имени Яков в неволе обрёл непреодолимую тягу к свободе. Пожелав почувствовать встречный ветер, дующий в медвежью морду, он принял решение устроить побег из клетки, где жил вместе с двумя другими косолапыми. Очевидцы рассказали, что вначале послышались крики и выстрелы, а затем выяснилось, что один топтыгин отправился бороздить просторы Саратовской области.

«Вчера сбежал. Зовут Яшка. Ещё не нашли, ищут специальные службы. Жил в вольере у нас на территории. Подробностей не знаю, я вчера не работала», — сообщила сотрудница придорожного отеля.

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Ранее такую же жажду свободы обрёл пингвин из сочинского частного зоопарка, который сбежал из неволи и погрузился в Чёрное море. Полностью отдавшись водной стихии, птица каталась на волнах, наслаждаясь самостоятельной жизнью.

Владимир Озеров
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