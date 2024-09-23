В Приморье медведь пробрался на дачный участок и до смерти загрыз отца, сына и собаку

В Приморье медведь пробрался на дачный участок и загрыз двух мужчин. Как сообщили в региональном Минприроды, жертвами зверя стали отец и сын.

«В минувшие выходные на территории упразднённого села Благовещенка в Пожарском районе Приморского края, неподалеку от Лучегорска, медведь ворвался в дачный дом и напал на двух взрослых мужчин, трагедии избежать не удалось: отец и сын погибли», — рассказали в ведомстве.

По информации министерства, людей загрыз крупный бурый медведь. Установлено, что незадолго до смертельного нападения, животное растерзало собаку. Об этом инциденте в профильные ведомства никто сообщать не стал, что усугубило ситуацию. Сейчас агрессивного зверя ищут.