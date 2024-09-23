В Приморье медведь пробрался на дачный участок и до смерти загрыз отца, сына и собаку
В Приморье медведь задрал двух мужчин и собаку в Пожарском районе
В Приморье медведь пробрался на дачный участок и загрыз двух мужчин. Как сообщили в региональном Минприроды, жертвами зверя стали отец и сын.
«В минувшие выходные на территории упразднённого села Благовещенка в Пожарском районе Приморского края, неподалеку от Лучегорска, медведь ворвался в дачный дом и напал на двух взрослых мужчин, трагедии избежать не удалось: отец и сын погибли», — рассказали в ведомстве.
По информации министерства, людей загрыз крупный бурый медведь. Установлено, что незадолго до смертельного нападения, животное растерзало собаку. Об этом инциденте в профильные ведомства никто сообщать не стал, что усугубило ситуацию. Сейчас агрессивного зверя ищут.
Ранее на Камчатке медведь напал на мужчину, когда тот шёл по лесу вблизи садового товарищества. Однако местный житель отказался становиться лёгкой добычей хищника и вступил в драку со зверем. Выбравшись к людям, он получил помощь.
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