СК возбудил уголовное дело после нападения собак на 12-летнюю девочку в Якутии

Уголовное дело возбуждено в Якутии после нападения бездомных собак на 12-летнюю девочку в посёлке Чульман. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Ребёнок, напомним, получил укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы. Девочке оказывают медицинскую помощь.

В ходе расследования по ч.2 статьи 293 «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» будут установлены лица, которые не обеспечили деятельность по обращению с бездомными животными.