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8 октября, 02:55

СК возбудил уголовное дело после нападения собак на 12-летнюю девочку в Якутии

Уголовное дело возбуждено в Якутии после нападения бездомных собак на 12-летнюю девочку в посёлке Чульман. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Ребёнок, напомним, получил укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы. Девочке оказывают медицинскую помощь.

В ходе расследования по ч.2 статьи 293 «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» будут установлены лица, которые не обеспечили деятельность по обращению с бездомными животными.

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Однако не все бездомные животные нападают на людей. Так один из таких псов ранее «подпел» сирене спасателей и помог найти пропавших грибников в Хабаровском крае. За помощь пёс получил награду в виде вкусняшки и побежал обратно по своим делам.

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Telegram / Следком Якутии

Артур Лапсаков
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