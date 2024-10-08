СК возбудил уголовное дело после нападения собак на 12-летнюю девочку в Якутии
Уголовное дело возбуждено в Якутии после нападения бездомных собак на 12-летнюю девочку в посёлке Чульман. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Ребёнок, напомним, получил укушено-рваные раны верхних и нижних конечностей, тела и головы. Девочке оказывают медицинскую помощь.
В ходе расследования по ч.2 статьи 293 «Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» будут установлены лица, которые не обеспечили деятельность по обращению с бездомными животными.
Однако не все бездомные животные нападают на людей. Так один из таких псов ранее «подпел» сирене спасателей и помог найти пропавших грибников в Хабаровском крае. За помощь пёс получил награду в виде вкусняшки и побежал обратно по своим делам.
Telegram / Следком Якутии