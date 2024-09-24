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23 сентября, 21:29

Чемпионку мира по плаванию Ефимову покусала бездомная собака

Пловчиха Ефимова: Нападение собаки остановило мои тренировки перед Кубком мира

Юлия Ефимова во время финальных соревнований Олимпиады в Токио. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Юлия Ефимова во время финальных соревнований Олимпиады в Токио. Обложка © ТАСС / Бобылев Сергей

Двукратная вице-чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Юлия Ефимова столкнулась проблемой в начале нового спортивного сезона. Перед предстоящими этапами Кубка мира, запланированными на октябрь, пловчиха была вынуждена приостановить тренировки из-за нападения бездомной собаки.

Как рассказала спортсменка в эфире «Матч ТВ», инцидент вынудил её принять медикаменты, которые употреблять она не хотела.

«...Я планировала участвовать в этапах Кубка мира. Теперь, вероятнее всего, успею только на последний этап», — отметила Юлия.

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Ранее Ефимова выразила недовольство условиями проживания на Кубке России в Екатеринбурге, назвав отель, где размещены спортсмены, непригодным для жизни. В своём рум-туре по гостинице она с иронией отметила, что туалет в номере приходится делить на две спальни.

Кирилл Сосновских
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