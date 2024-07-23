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23 июля, 11:43

Чемпионка-пловчиха в истерике показала рум-тур по отелю для финалистов Кубка России

Пловчиха Ефимова сочла непригодными условия проживания на Кубке России на Урале

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что спортсменов на Кубке России в Екатеринбурге селят в отель с непригодными для жизни условиями. Она отметила, что туалет в номере атлетам приходится делить на две спальни.

Пловчиха Ефимова сочла непригодными условия проживания на Кубке России на Урале. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) pryanya93

"Как Москва хорошо нас заселила. Сейчас хотя бы кровати раздвинули. Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моём-то пенсионерском возрасте", — с истерическим смехом говорит спортсменка на видео рум-тура по гостинице.

Финал Кубка России по плаванию пройдёт во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Ефимова представит на соревнованиях столичный регион, также за команду Москва‑1 выступит Дарья Муллакаева. Спортсменок заселили вместе.

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Ранее Life.ru сообщал, что Ефимова не смогла продемонстрировать нужный результат для отбора на Олимпиаду в Париже. Пловчиха выиграла финал чемпионата Багамских островов с результатом 1 минута 07,98 секунды, однако для отбора на международные соревнования она должна была показать результат 1 минута 06,79 секунды.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Елагин

Александра Мышляева
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