Чемпионка-пловчиха в истерике показала рум-тур по отелю для финалистов Кубка России

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что спортсменов на Кубке России в Екатеринбурге селят в отель с непригодными для жизни условиями. Она отметила, что туалет в номере атлетам приходится делить на две спальни.

Пловчиха Ефимова сочла непригодными условия проживания на Кубке России на Урале. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) pryanya93

"Как Москва хорошо нас заселила. Сейчас хотя бы кровати раздвинули. Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моём-то пенсионерском возрасте", — с истерическим смехом говорит спортсменка на видео рум-тура по гостинице.

Финал Кубка России по плаванию пройдёт во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Ефимова представит на соревнованиях столичный регион, также за команду Москва‑1 выступит Дарья Муллакаева. Спортсменок заселили вместе.