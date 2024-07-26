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26 июля, 19:01

В США включили в топ самых сексуальных спортсменок ОИ-2024 россиянку, которая туда не отобралась

NYP включила в топ сексуальных атлетов ОИ-2024 не попавшую туда Ефимову

Российская пловчиха Юлия Ефимова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yuliya Efimova

Российская пловчиха Юлия Ефимова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yuliya Efimova

В Соединённых Штатах обнародовали список из девяти самых сексуальных спортсменов на летней Олимпиаде в Париже. В рейтинг, опубликованный американской газетой New York Post, даже вошла шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова из России, которая не смогла отобраться на Олимпийские игры 2024 года.

Российская пловчиха Юлия Ефимова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yuliya Efimova

Российская пловчиха Юлия Ефимова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yuliya Efimova

Также в топ самых сексуальных спортсменов попали легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт, её коллега из Соединённого Королевства Молли Кодери, также занимающаяся лёгкой атлетикой канадка Алиша Ньюман, французский и американский пловцы Леон Маршан и Калеб Дрессел. Ещё в списке оказались представляющий Францию баскетболист Виктор Вембаньяма, его соотечественник дзюдоист Тедди Ринер и американская прыгунья с шестом Сэнди Моррис.

Не попавшей на Игры россиянке 32 года. Ефимова имеет в своём активе две серебряные и одну бронзовую награду с Олимпиад, а также шесть золотых медалей чемпионатов мира.

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Напомним, что 14 июня текущего года Ефимова получила нейтральный статус для выступления на летней Олимпиаде в Париже. Через десять дней стало известно, что россиянка не смогла продемонстрировать нужный результат для отбора на Олимпийские игры.

Алексей Соловьёв
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