В США включили в топ самых сексуальных спортсменок ОИ-2024 россиянку, которая туда не отобралась

В Соединённых Штатах обнародовали список из девяти самых сексуальных спортсменов на летней Олимпиаде в Париже. В рейтинг, опубликованный американской газетой New York Post, даже вошла шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова из России, которая не смогла отобраться на Олимпийские игры 2024 года.

Российская пловчиха Юлия Ефимова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yuliya Efimova

Также в топ самых сексуальных спортсменов попали легкоатлетка из Германии Алиса Шмидт, её коллега из Соединённого Королевства Молли Кодери, также занимающаяся лёгкой атлетикой канадка Алиша Ньюман, французский и американский пловцы Леон Маршан и Калеб Дрессел. Ещё в списке оказались представляющий Францию баскетболист Виктор Вембаньяма, его соотечественник дзюдоист Тедди Ринер и американская прыгунья с шестом Сэнди Моррис.