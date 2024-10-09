Отец погибшей в Якутии девочки рассказал, как она оборонялась от бродячих псов

Огромное количество бродячих собак живёт в посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии. Именно там недавно от нападения стаи животных умерла 12-летняя девочка. Несмотря на самозащиту, ребёнок не смог спастись от уличных животных. Об этом RT рассказал отец погибшей девочки Валерий.

«Я покупал ей свисток от собак, но не знаю, был ли он у неё с собой тогда. Диких собак у нас в посёлке больше, чем людей», — объяснил мужчина.