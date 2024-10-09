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9 октября, 19:38

Отец погибшей в Якутии девочки рассказал, как она оборонялась от бродячих псов

Отец погибшей в Якутии девочки заявил, что диких собак у них больше, чем людей

Огромное количество бродячих собак живёт в посёлке Чульман Нерюнгринского района Якутии. Именно там недавно от нападения стаи животных умерла 12-летняя девочка. Несмотря на самозащиту, ребёнок не смог спастись от уличных животных. Об этом RT рассказал отец погибшей девочки Валерий.

«Я покупал ей свисток от собак, но не знаю, был ли он у неё с собой тогда. Диких собак у нас в посёлке больше, чем людей», — объяснил мужчина.

Отец также объяснил, что жители посёлка Чульман Нерюнгринского района уже не первый год жалуются на стаи злых животных, которые просто разгуливают по улицам. Именно для того, чтобы обезопасить дочь, Валерий купил ей специальное звуковое устройство.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Якутии школьница попала в больницу со множеством рваных ран в результате нападения на неё стаи бездомных собак. Состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи сделали всё, что было в их силах, но спасти пострадавшую не удалось. СК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mr.Sutun photographer

Наталья Афонина
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  • Саха (Якутия), Республика
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