В Якутии скончалась девочка, которую растерзала стая бездомных собак
Минздрав Якутии: Девочка, на которую напали бездомные собаки, умерла из-за травм
Врачи Якутии сделали всё, что было в их силах, чтобы спасти девочку, которую атаковала стая собак в посёлке Чульман Нерюнгринского района, но ребёнок скончался из-за многочисленных травм. Об этом пишет пресс-служба регионального Минздрава.
«Врачами было сделано всё возможное для её спасения, но к большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм несовместимых с жизнью, девочка скончалась», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что в Якутии 12-летняя девочка в результате нападения на неё стаи бездомных собак была госпитализирована с множеством рваных ран. Состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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