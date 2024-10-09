В Якутии скончалась девочка, которую растерзала стая бездомных собак

Врачи Якутии сделали всё, что было в их силах, чтобы спасти девочку, которую атаковала стая собак в посёлке Чульман Нерюнгринского района, но ребёнок скончался из-за многочисленных травм. Об этом пишет пресс-служба регионального Минздрава.