Во Владивостоке пёс вцепился девочке в лицо на детской площадке

Во Владивостоке собака укусила девочку за лицо, после чего владелица животного поспешила скрыться с места происшествия, не предложив помощи. О происшествии пишет kp.ru.

Инцидент произошёл у озера на улице Сафонова. По словам очевидцев, дети играли с собакой, гладили её, пока в какой-то момент животное не испугалось и не укусило девочку. Малышка, испугавшись, заплакала, а родители немедленно отвезли её в больницу. Свидетели утверждают, что пострадавшей пришлось наложить швы на раны.

Владелицу пса, которая находилась поблизости, удалось обнаружить по записям с камер видеонаблюдения. Собака находилась без намордника и поводка, что нарушает правила содержания животных в общественных местах.

Полиция начала проверку инцидента, чтобы установить все детали произошедшего. По её итогам будут приняты необходимые меры в соответствии с законом.