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1 октября, 02:00

Во Владивостоке пёс вцепился девочке в лицо на детской площадке

Во Владивостоке собака укусила девочку за лицо, полиция начала проверку

Во Владивостоке собака укусила девочку за лицо, после чего владелица животного поспешила скрыться с места происшествия, не предложив помощи. О происшествии пишет kp.ru.

Инцидент произошёл у озера на улице Сафонова. По словам очевидцев, дети играли с собакой, гладили её, пока в какой-то момент животное не испугалось и не укусило девочку. Малышка, испугавшись, заплакала, а родители немедленно отвезли её в больницу. Свидетели утверждают, что пострадавшей пришлось наложить швы на раны.

Владелицу пса, которая находилась поблизости, удалось обнаружить по записям с камер видеонаблюдения. Собака находилась без намордника и поводка, что нарушает правила содержания животных в общественных местах.

Полиция начала проверку инцидента, чтобы установить все детали произошедшего. По её итогам будут приняты необходимые меры в соответствии с законом.

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Ранее в Ноябрьске на детской площадке стая агрессивных собак напала на школьника, причинив серьёзные травмы, включая откушенную часть ягодицы. По словам матери пострадавшего, инцидент произошёл внезапно, и она не успела защитить сына, так как находилась на расстоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fercast

Кирилл Сосновских
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