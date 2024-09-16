Сердобольным россиянам запретили кормить бездомных животных из-за угрозы бешенства

Подкармливая бездомных животных, можно заразиться инфекцией, вызванной вирусом бешенства, которая без своевременной медицинской помощи ведёт к летальному исходу. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

«Вирус поражает центральную нервную систему, вызывает воспаление головного мозга и без медицинского вмешательства приводит к 100%-ному летальному исходу. Предотвратить заболевание можно только путём своевременного введения вакцины и, в тяжёлых случаях, антирабического иммуноглобулина», — рассказала она в беседе с RT.

По словам специалиста, на вид животное может выглядеть абсолютно здоровым, и невозможно распознать, что оно является переносчиком болезни, угрожающей жизни человека. Кроме того, инкубационный период — промежуток времени от заражения до проявления первых признаков — может колебаться от одной недели до года.

Золотарёва пояснила, что главными переносчиками и распространителями вируса Neuroryctes rabid являются теплокровные существа. Заражение происходит, когда слюна инфицированного животного попадает на слизистые поверхности носа, глаз или в кровь человека в результате укуса. При этом даже контакт слюны с кожей представляет собой серьёзную угрозу. Поэтому, по её словам, лучше не трогать бездомных кошечек и собачек, даже если очень хочется.

«При попадании слюны на кожу или любом укусе рекомендуется обильно обработать это место водой с мылом, а края раны — спиртовым раствором или йодом. И незамедлительно обратиться к врачу за получением своевременной медицинской помощи», — заключила она.