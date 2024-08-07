Нижегородские спасатели освободили из подземного плена бездомного пса
В Нижегородской области спасли дворнягу, провалившуюся в погреб на даче
В Нижегородской области спасли дворнягу, провалившуюся в погреб на дачном участке. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, истошный лай бедолаги услышали соседи, которые и вызвали спасателей.
Спасатели вытащили собаку из погреба в Нижегородской области. Видео © Telegram / МЧС России
На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть, как сотрудник МЧС спускается в яму, а затем заворачивает испуганного пёселя в одеяло и вызволяет его из ловушки. Спасителем оказался работник 174-й пожарно-спасательной части по охране города Богородска.
"Нам важна каждая жизнь!" — подчеркнули в МЧС.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге отважная девушка спасла пса, который угодил в Неву, пока гонялся за голубем. Пёсик слишком сильно разогнался, пытаясь догнать прыткую птицу, и рухнул за ограждение. Местной жительнице пришлось и самой занырнуть в реку, чтобы достать оттуда животное.
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