Нижегородские спасатели освободили из подземного плена бездомного пса

В Нижегородской области спасли дворнягу, провалившуюся в погреб на дачном участке. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, истошный лай бедолаги услышали соседи, которые и вызвали спасателей.

Спасатели вытащили собаку из погреба в Нижегородской области. Видео © Telegram / МЧС России

На опубликованных ведомством кадрах можно увидеть, как сотрудник МЧС спускается в яму, а затем заворачивает испуганного пёселя в одеяло и вызволяет его из ловушки. Спасителем оказался работник 174-й пожарно-спасательной части по охране города Богородска.

"Нам важна каждая жизнь!" — подчеркнули в МЧС.