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12 июля, 12:50

В Москве спасли кота Стёпу и шпица Бусю, которые "полакомились" заглушкой и проводом

В Москве ветврачи спасли котов, проглотивших серёжку и заглушку для мебели

Порой в желудках домашних животных можно найти совсем неожиданные вещи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Kozorog

Порой в желудках домашних животных можно найти совсем неожиданные вещи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Irina Kozorog

В желудках домашних животных порой можно найти совсем неожиданные вещи. Так, в Москве недавно ветеринары обнаружили внутри питомцев часть мебели, золотую серёжку и даже кабель.

Кот Стёпа попал в Бутовскую ветклинику с рвотой и слабостью. При рентгене внутри него заметили заглушку для мебели. Ему сделали операцию и удалили инородный предмет, после чего котику полегчало, сообщили в столичной госветслужбе.

Заглушка от мебели внутри кота Стёпы. Обложка © ГБУ "Мосветобъединение"

Заглушка от мебели внутри кота Стёпы. Обложка © ГБУ "Мосветобъединение"

У хозяев шпица по кличке Буся в один из дней пропал Интернет. Причина оказалась нетривиальной: питомец "полакомился" кабелем. Из четвероногого пациента извлекли моток провода и отпустили домой.

В Зеленограде кот игрался с хозяйкой в ночи, снял с её уха золотую серёжку и употребил в пищу. Ему повезло: инородное тело вышло самостоятельно, без вмешательства. В случаях необычного поведения животного не стоит самостоятельно пытаться извлечь предмет, отмечают эксперты.

"Нужно ограничить подвижность животного и немедленно доставить его в ветклинику. Симптомами инородных предметов в желудке являются отказ от еды, рвота, вялость, признаки боли", — приводит их слова "Москва 24".

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Опасность для питомцев представляют не только предметы, не предназначенные для употребления, но и корм для животных. Ранее в Москве спасли шпица Дюшу, которого чуть не погубили "крутоны".

Николай Рюмин
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