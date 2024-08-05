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5 августа, 13:26

Пернатые крысы: Орнитолог объяснил, почему нельзя подкармливать голубей

Орнитолог Коблик: Голуби являются источником опасного для человека орнитоза

Подкармливание голубей сердобольными горожанами приводит к постоянному росту их численности. В больших скоплениях птицы чаще болеют и представляют эпидемиологическую опасность, рассказал старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

"Подкармливать голубей нельзя категорически. Из-за этого их численность постоянно растёт и приближается к критической. При такой высокой плотности они больше болеют", — цитирует специалиста aif.ru.

Голуби являются переносчиками целого ряда заболеваний, опасных для человека: орнитоза, сальмонеллёза, гистоплазмоза, криптококкоза, гельминтоза. Самый опасный для человека — орнитоз. Подхватить его можно, проведя некоторое время рядом с большой стаей птиц, — например, подкармливая их.

Симптомы орнитоза напоминают ОРВИ: лихорадка, слабость, кашель, боль в мышцах и суставах. Но возможны серьёзные осложнения: миокардит (воспаление сердечной мышцы) с развитием сердечной недостаточности, тромбофлебит (образование тромбов в венах), гепатит.

А больных голубей видно сразу: у них слипшееся, потускневшее оперение, и ведут они себя отстранённо, добавил Коблик.

Орнитолог рассказал, чем лучше подкармливать птиц
Орнитолог рассказал, чем лучше подкармливать птиц

Ранее Life.ru писал, почему не стоит подкармливать бездомных собак. Животные могут привыкнуть есть на определённой территории, начнут считать её своей и защищать от чужаков, в качестве которых могут восприниматься любые прохожие. Для животных это естественное поведение, а вот для людей такая ситуация может закончиться плачевно.

Обложка ©

freepik/erik-karits-2093459

Дмитрий Коренев
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