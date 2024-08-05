Пернатые крысы: Орнитолог объяснил, почему нельзя подкармливать голубей
Орнитолог Коблик: Голуби являются источником опасного для человека орнитоза
Подкармливание голубей сердобольными горожанами приводит к постоянному росту их численности. В больших скоплениях птицы чаще болеют и представляют эпидемиологическую опасность, рассказал старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.
"Подкармливать голубей нельзя категорически. Из-за этого их численность постоянно растёт и приближается к критической. При такой высокой плотности они больше болеют", — цитирует специалиста aif.ru.
Голуби являются переносчиками целого ряда заболеваний, опасных для человека: орнитоза, сальмонеллёза, гистоплазмоза, криптококкоза, гельминтоза. Самый опасный для человека — орнитоз. Подхватить его можно, проведя некоторое время рядом с большой стаей птиц, — например, подкармливая их.
Симптомы орнитоза напоминают ОРВИ: лихорадка, слабость, кашель, боль в мышцах и суставах. Но возможны серьёзные осложнения: миокардит (воспаление сердечной мышцы) с развитием сердечной недостаточности, тромбофлебит (образование тромбов в венах), гепатит.
А больных голубей видно сразу: у них слипшееся, потускневшее оперение, и ведут они себя отстранённо, добавил Коблик.
Ранее Life.ru писал, почему не стоит подкармливать бездомных собак. Животные могут привыкнуть есть на определённой территории, начнут считать её своей и защищать от чужаков, в качестве которых могут восприниматься любые прохожие. Для животных это естественное поведение, а вот для людей такая ситуация может закончиться плачевно.