Пернатые крысы: Орнитолог объяснил, почему нельзя подкармливать голубей

Подкармливание голубей сердобольными горожанами приводит к постоянному росту их численности. В больших скоплениях птицы чаще болеют и представляют эпидемиологическую опасность, рассказал старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ Евгений Коблик.

"Подкармливать голубей нельзя категорически. Из-за этого их численность постоянно растёт и приближается к критической. При такой высокой плотности они больше болеют", — цитирует специалиста aif.ru.

Голуби являются переносчиками целого ряда заболеваний, опасных для человека: орнитоза, сальмонеллёза, гистоплазмоза, криптококкоза, гельминтоза. Самый опасный для человека — орнитоз. Подхватить его можно, проведя некоторое время рядом с большой стаей птиц, — например, подкармливая их.

Симптомы орнитоза напоминают ОРВИ: лихорадка, слабость, кашель, боль в мышцах и суставах. Но возможны серьёзные осложнения: миокардит (воспаление сердечной мышцы) с развитием сердечной недостаточности, тромбофлебит (образование тромбов в венах), гепатит.

А больных голубей видно сразу: у них слипшееся, потускневшее оперение, и ведут они себя отстранённо, добавил Коблик.