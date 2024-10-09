В РФ призвали создать специальную службу для борьбы с бродячими собаками после трагедии в Якутии

Депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева после трагедии в Якутии призвала создать специальную службу по отлову животных, которая бы имела «конкретные полномочия». Об этом пишет «Газета.ru».

«Сейчас срочно нужна служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, пусть она будет временной, но она должна решить проблему с популяцией бродячих собак», — отметила Кулиева.

Она напомнила, что бродячие собаки очень опасны. А в условиях ежедневного роста числа бездомных животных и недостаточного финансирования для их отслеживания, чипировать и стерилизовать таких собак сложно. В особенности в помощи государства нуждается Дальний Восток, где больше всего происшествий с нападением собак на людей.