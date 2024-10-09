Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
9 октября, 14:36

В РФ призвали создать специальную службу для борьбы с бродячими собаками после трагедии в Якутии

Депутат Кулиева: В РФ надо создать специальную службу по отлову бездомных собак

Депутат Госдумы от ЛДПР Василина Кулиева после трагедии в Якутии призвала создать специальную службу по отлову животных, которая бы имела «конкретные полномочия». Об этом пишет «Газета.ru».

«Сейчас срочно нужна служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, пусть она будет временной, но она должна решить проблему с популяцией бродячих собак», — отметила Кулиева.

Во Владивостоке пёс вцепился девочке в лицо на детской площадке
Во Владивостоке пёс вцепился девочке в лицо на детской площадке

Она напомнила, что бродячие собаки очень опасны. А в условиях ежедневного роста числа бездомных животных и недостаточного финансирования для их отслеживания, чипировать и стерилизовать таких собак сложно. В особенности в помощи государства нуждается Дальний Восток, где больше всего происшествий с нападением собак на людей.

«Недопустимо, что жители боятся выйти на улицу, отпустить ребёнка в школу из-за бродячих собак», — подчеркнула Кулиева.

Ранее Life.ru сообщал, что в Якутии 12-летняя девочка попала в больницу с множеством рваных ран в результате нападения на неё стаи бездомных собак. Состояние ребёнка оценивалось как крайне тяжёлое. Врачи сделали всё, что было в их силах, но спасти пострадавшую не удалосьСК возбудил уголовное дело.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров