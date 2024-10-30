9 гаданий на Хэллоуин откроют секрет, кому в 2025-м купаться в деньгах, а кому — в слезах Самая мистическая ночь года идеально подходит для волшебных ритуалов. Гадания на Хэллоуин — это шанс заглянуть в будущее и узнать, что вас ждёт. 30 октября, 15:00 Простые гадания на Хэллоуин: как узнать свою судьбу и что ждёт в 2025 году. Обложка © «Шедеврум»

Праздник Хэллоуин — время таинств, мистики и волшебства. В этот вечер границы между мирами стираются. Мы можем заглянуть в будущее, узнать тайны прошлого и даже пообщаться с духами. А что может быть лучше для этого, чем гадания?

В ночь с 31 октября на 1 ноября, когда воздух пропитан предвкушением потустороннего, люди с древних времён обращались к различным способам предсказания. Загадывали желания на яблоках, бросали монетки в чашки, читали карты Таро…

В этой статье мы окунёмся в мир хэллоуинских гаданий, вспомним старинные традиции и узнаем, какие способы предсказания судьбы популярны сегодня. Приготовьтесь к мистическим открытиям и узнайте девять гаданий на Хэллоуин, которые откроют секрет, кому в 2025-м купаться в деньгах, а кому — в слезах.

Гадание на Хэллоуин: как узнать будущее

Многие во время самой мистической ночи в Хэллоуин хотят узнать своё будущее. Для этого принимаются гадать. И это отличная идея потому, что в ночь с 31 октября на 1 ноября волшебство буквально витает в воздухе. Расскажем несколько простых гаданий на Хэллоуин, как узнать своё будущее.

Гадания на картах

Как гадать на Хэллоуин на картах? Фото © Freepik

В Хэллоуин карты становятся инструментом не только развлечения, но и предсказания. Чтобы узнать, сбудется ли ваше желание, возьмите колоду карт и закройте глаза. Перемешивая карты, мысленно сконцентрируйтесь на своём желании, вкладывая в процесс все свои надежды.

Затем, не подсматривая, вытяните одну карту. Масть расскажет о судьбе, которая вас ждёт: Крести — ваша мечта обязательно сбудется, судьба на вашей стороне.

— ваша мечта обязательно сбудется, судьба на вашей стороне. Бубны — желание исполнится, но вам придётся постараться, приложить усилия и не сдаваться.

— желание исполнится, но вам придётся постараться, приложить усилия и не сдаваться. Черви — возможно, загаданное желание не так важно, как вам кажется. Подумайте, действительно ли вам нужно то, о чём просите.

— возможно, загаданное желание не так важно, как вам кажется. Подумайте, действительно ли вам нужно то, о чём просите. Пики — судьба подкинет вам препятствия на пути к исполнению желания. Не отчаивайтесь, проявите терпение и настойчивость, и тогда будет шанс, что загаданное сбудется.

На яблочных семенах

Праздник Хэллоуин: гадание на яблочных семенах. Фото © Freepik / 8photo

В старину гадание на яблочных семенах было популярным способом узнать, сбудется ли загаданное желание. Выберите крупное, яркое яблоко и, разрезав его пополам, внимательно рассмотрите семечки в сердцевине. Если они остались целыми — ваша мечта обязательно сбудется. Если же семечки разбиты, то судьба решила отложить её исполнение.

Гадание с кошкой на желание

Как гадать на Хэллоуин с кошкой. Фото © Freepik

Наши питомцы тоже могут стать проводниками в мир магии! Например, помочь в гадании может кошка. Загадайте в Хэллоуин желание и позовите своего любимца. Если он переступит порог правой лапой, то ваша мечта сбудется. Если левой, то, к сожалению, её исполнение пока под вопросом.

Кожура и будущее

Хэллоуин 2024: как узнать будущее по яблочной кожуре. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Яблоко — это не просто фрукт, это ещё и символ плодородия и богатства, а в Хэллоуин — источник предсказаний. Старинное гадание на яблочной кожуре основано на простой логике: чем длиннее кожура, тем дольше жизнь у гадающего.

Однако это лишь первый шаг в тайны, которые несёт в себе яблочная кожура. Срезанная и брошенная в воду, она может развернуться в замысловатую форму, которая намекнёт на имя суженого или суженой. Достаточно напрячь фантазию и увидеть в её контурах буквы, чтобы разгадать секрет будущего и узнать имя того, кто предназначен вам судьбой.

Хэллоуин: Гадание на любовь

В ночь Хэллоуина, когда мир полон таинств, девушки издревле гадали на любовь. В этот вечер можно заглянуть в будущее и увидеть своего суженого. И вот несколько простых способов, как это сделать.

Гадание на ночной рубашке

Как гадать на любовь на Хэллоуин: инструкция. Фото © Freepik

Повесьте влажную ночную рубашку сушиться на спинку стула. Считается, что в дом придёт будущий жених, чтобы перевесить её на другое место. Если вы уснули и не увидели никого, то не расстраивайтесь — возможно, встреча с любимым отложится до следующего года.

Гадание на солёной еде

Что делать, чтобы жених пришёл во сне: гадание на Хэллоуин на любовь. Фото © Freepik

Чтобы увидеть во сне своего будущего супруга, поешьте на ночь сильно солёную еду. Говорят, жених придёт во сне, чтобы напоить вас водой.

Как гадать на картах на любовь

Как гадать на Хэллоуин на любовь на картах. Фото © Freepik

В ночь Хэллоуина карты могут раскрыть тайны сердца и рассказать о чувствах, которые испытывает к вам потенциальный партнёр. Для этого гадания вам понадобится обычная колода игральных карт.

Уберите из колоды всех королей и валетов, оставив на столе одного (если гадаете на женщину, то уберите всех дам). Выберите масть, которая, по вашему мнению, соответствует загаданному человеку. Перемешайте оставшиеся карты, думая о своём любимом. Вытяните пять любых карт и перетасуйте их, после чего уберите одну. Повторяйте этот процесс, убирая по одной карте, пока не останется только одна. Переверните эту карту и узнайте, что она значит.

Шестёрка — ваши отношения будут короткими и несерьёзными.

— ваши отношения будут короткими и несерьёзными. Семёрка — партнёр решительно намерен построить с вами крепкие отношения.

— партнёр решительно намерен построить с вами крепкие отношения. Восьмёрка — вскоре состоится важный разговор, который определит дальнейшее развитие ваших отношений.

— вскоре состоится важный разговор, который определит дальнейшее развитие ваших отношений. Девятка — этот человек испытывает к вам сильные и искренние чувства.

— этот человек испытывает к вам сильные и искренние чувства. Десятка — партнёр относится к вам как к другу.

— партнёр относится к вам как к другу. Дама или король — в ваших отношениях есть соперник или соперница.

— в ваших отношениях есть соперник или соперница. Туз — этот человек безумно влюблён в вас.

Гадание на деньги на Хэллоуин 2024

Если в отношениях всё хорошо, а свои желания вы исполняете сами, то для вас есть гадания на богатство. На Хэллоуин можно спросить судьбу и о таком. И вот несколько способов, как приоткрыть завесу тайны.

Гадание с десятью картами

Простые гадания на картах на Хэллоуин. Фото © Freepik / frimufilms

В Хэллоуин карты могут открыть завесу тайны над вашим будущим финансовым положением. Расскажем про технику гадания с десятью картами. Перемешайте колоду и выложите на стол девять карт рубашками вверх — слева направо. Переверните карты по очереди и посчитайте, сколько каждой масти оказалось в ряду.

Если больше всего крестей, то вам сулит богатство. Готовьтесь к финансовому благополучию! Если же преобладают пики, то будьте осмотрительны с тратами: в ближайшее время лучше экономить и отложить крупные покупки. Красные масти — бубны и черви — предвещают удачные сделки и профессиональный успех, который может привести к финансовому благополучию.

Гадание на удачу и богатство

Гадание на богатство на Хэллоуин 2024. Фото © Freepik

В Хэллоуин можно узнать о своей судьбе, используя простые предметы, которые символизируют важные сферы жизни. Для гадания подготовьте изюм, сушёные яблоки, бобы и гвозди. Положите всё в мешок и перемешайте. Закройте глаза и наберите из мешка горсть содержимого. Пересчитайте количество каждого из элементов, чтобы узнать, что вас ждёт.

Бобы. Предсказывают финансовую успешность. Нечётное количество обещает денежное благополучие, а чётное — финансовые неприятности.

Предсказывают финансовую успешность. Нечётное количество обещает денежное благополучие, а чётное — финансовые неприятности. Изюм. Олицетворяет любовь. Нечётное количество сулит счастье в любви, а чётное — неудачи в личных отношениях.

Олицетворяет любовь. Нечётное количество сулит счастье в любви, а чётное — неудачи в личных отношениях. Яблоки. Символ здоровья. Нечётное количество предсказывает крепкое здоровье, а чётное — возможные болезни.

Символ здоровья. Нечётное количество предсказывает крепкое здоровье, а чётное — возможные болезни. Гвозди. Олицетворяют дом и семью. Нечётное количество предвещает гармонию и благополучие в семье, а чётное — возможные неприятности и конфликты.

В эту волшебную ночь Хэллоуина возможно всё! Не бойтесь поверить в магию и узнать, что судьба приготовила вам. Гадайте на любовь, на исполнение желаний или на богатство. Главное — не забудьте подобрать крутой костюм на Хэллоуин и позвать друзей к себе домой, чтобы повеселиться.

Авторы Елизавета Терешкова