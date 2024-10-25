Костюмы на Хэллоуин 2024: топ-подборка самых страшных и крутых образов Life.ru собрал подборку самых страшных, смешных и крутых костюмов на Хэллоуин 2024 девушке, парню или ребёнку. Как превратиться в зомби, вампира, скелета, мёртвую невесту, медсестру, куклу, монашку и удивить всех гостей, читайте в нашем материале. 24 октября, 21:05 Как выбрать крутой образ на Хэллоуин: идеи костюмов на все тематические вечеринки. Обложка © «Шедеврум»

Хэллоуин — это время для творчества, веселья и пугающих приключений! Если вы ищете вдохновение для создания идеального образа на Хэллоуин, то вы попали по адресу. В этом году Life.ru подготовил для вас море идей для Хэллоуина, которые помогут создать незабываемый костюм и стать звездой любой вечеринки. От классических образов вампиров и ведьм до более современных и оригинальных идей — мы предлагаем вам широкий выбор вариантов костюмов на Хэллоуин, которые подойдут как для детей, так и для взрослых.

Костюмы на Хэллоуин для девушек

Выбирая образ на Хэллоуин, подберите костюм, который будет вам комфортен, в котором будете чувствовать себя уверенно. Добавьте аксессуары: шляпы, маски, украшения, сумочки. Они сделают наряд уникальным. Подумайте о макияже и причёске — они дополнят костюм на Хэллоуин. А если не знаете, как придумать образ на Хэллоуин, вот несколько подсказок.

Образ невесты на Хэллоуин

Мстительная классическая невеста. Белое платье, кружевное или с прозрачной юбкой, фата, венчик из цветов (можно с «кровью» на нём). Дополнительно к этому образу на Хэллоуин подойдёт: кроваво-красный букет, оборванная вуаль, бледный макияж с красными пятнами.

Лучшие образы на Хэллоуин для девушек: невеста. Фото © «Шедеврум»

Зомби-невеста на Хэллоуин 2024. Для образа нужно сделать порванное белое платье, размазанный макияж, кровавые подтёки, искусственный шрам и оборванную фату.

Зомби-невеста — классический костюм на Хэллоуин. Фото © «Шедеврум»

Ещё одна идея образа на Хэллоуин для девушки — невеста-вампир. Белое платье с красными деталями, красные губы, бледный тон лица, кровавые пятна на платье. Можно поиграться с макияжем и сделать, например, накладные клыки и кровоподтёки в уголках губ.

Как сделать костюм на Хэллоуин для образа невесты-вампира. Фото © «Шедеврум»

Костюм ведьмы на Хэллоуин

Образ на Хэллоуин для девушки, который понравится многим, — это ведьма. Чтобы сделать костюм, понадобятся всего лишь чёрное платье с длинными рукавами, остроконечная шляпа, метла и чёрные ботильоны.

Ведьма: какие ещё придумать женские образы на Хэллоуин. Фото © «Шедеврум»

Ещё одна идея на Хэллоуин для костюмированной вечеринки — сексуальная ведьма. Тут для образа понадобятся короткое чёрное платье с вырезом, кожаные ботфорты, шляпа с широкими полями и яркий макияж. Чёрного кота на поводке (своего бойфренда) и метлу можно взять с собой по желанию.

Идеи костюма на Хэллоуин для девушки: ведьма. Фото © «Шедеврум»

Ведьма-фея. Для такого образа на Хэллоуин для девушки нужно найти и надеть фиолетовое или зелёное платье с блёстками, крылья, яркие украшения, а также сделать нежный макияж.

Костюм на Хэллоуин: как сделать фею? Фото © «Шедеврум»

Образ невесты на Хэллоуин 2024

Образ на Хэллоуин для девушки — вампирша из классических романов-ужастиков. Для него понадобится найти чёрное платье с глубоким вырезом, нарисовать красные губы и бледное лицо, надеть накладные длинные клыки и быть смертельно сексуальной.

Костюм вампира на Хэллоуин: идеи, в чём пойти на вечеринку. Фото © «Шедеврум»

Образ готического вампира на Хэллоуин заключается в следующем. Девушке нужно надеть чёрное платье в готическом стиле, кожаные ботфорты, сделать тёмный макияж и нанести на кожу кроваво-красные акценты.

Костюм на Хэллоуин для девушек — вампирша. Фото © «Шедеврум»

Костюм чёрной кошки на Хэллоуин

Женский костюм на Хэллоуин: идеи с чёрной кошкой. Фото © «Шедеврум»

Для образа классической чёрной кошки на Хэллоуин понадобятся чёрный комбинезон, ушки и кошачий хвост, чёрный макияж с «кошачьими» стрелками и по желанию яркие акценты.

Костюм на Хэллоуин: медсестра-зомби

Костюм медсестры на Хэллоуин 2024. Фото © «Шедеврум»

Одна из простых и популярных идей для вечеринок — нарядиться медсестрой-зомби. Для такого образа на Хэллоуин девушки надевают рваный халат, рисуют на нём «кровь», наносят размазанный макияж и двигаются, подражая зомби.

Образ Смерти на Хэллоуин

Образ на Хэллоуин для девушки: Смерть с косой. Фото © «Шедеврум»

Женский костюм Смерти с косой на Хэллоуин — это классический и в то же время зловещий образ, который отлично подойдёт для Дня Всех Святых. Нужно найти красивое длинное платье с капюшоном, чтобы закрывать лицо. И не забудьте про косу! Это главный атрибут образа. Она может быть сделана из лёгкого материала (например, из пластика или картона) и покрыта чёрной или серебристой краской. Коса может быть украшена «кровью», чтобы усилить мрачное впечатление.

Костюмы на Хэллоуин для мужчин

Праздник Хэллоуин — это не только повод для девушек похвастаться красивым образом, но и отличная возможность для парней проявить креативность и индивидуальность. Покажите, что вы не отстаёте от модных трендов, и выберите в качестве образа на Хэллоуин один из представленных вариантов, если не знаете, в чём идти.

Костюм на Хэллоуин: Битлджус

Образы на Хэллоуин 2024: Битлджус. Фото © «Шедеврум»

Среди мужчин одним из самых популярных образов на Хэллоуин является демон Битлджус. Вам понадобится: чёрный костюм, полосатая рубашка и красная бабочка. Также нужно будет нарисовать бледную кожу, чёрными тенями подчеркнуть глаза и сделать небрежный начёс.

Хэллоуин 2024: костюм Джокера

Образы на Хэллоуин 2024: Джокер. Фото © «Шедеврум»

Знаменитый антагонист из комиксов, которого знает каждый парень, — Джокер. Так почему бы не пойти в его костюме на Хэллоуин? Тем более что повторить его сможет каждый. Понадобятся фиолетовый костюм, зелёная рубашка, ярко-красный макияж с «улыбкой», зелёные волосы и бледный тон кожи.

Образ на Хэллоуин: Джек-тыква

Костюм на Хэллоуин: Джек-тыква. Фото © «Шедеврум»

Джек-тыква — это самый главный образ Дня Всех Святых. Так почему бы не пойти в его костюме на Хэллоуин? Вам понадобится: оранжевый костюм, чёрная шляпа, оранжевая маска с «оскалом» или любой другой эмоцией, которую сами нарисуете.

Образ пирата на Хэллоуин 2024

Какой страшный костюм на Хэллоуин придумать мужчине? Фото © «Шедеврум»

Костюм пирата — это классический выбор, который никогда не выходит из моды. Этот образ на Хэллоуин также позволяет добавить элементы индивидуальности — например, выбрать разные цвета и аксессуары для создания уникального образа.

Костюм на Хэллоуин: оборотень

Мужской костюм на Хэллоуин: образ волка. Фото © «Шедеврум»

Костюм оборотня — это отличный способ добавить немного ужаса в праздник Хэллоуин. Костюм с «шерстью» (можно сделать самостоятельно или купить), острые клыки, разорванные джинсы и грязный макияж — вот и всё, что вам понадобится. Этот костюм отлично подходит для тех, кто хочет создать зловещий и запоминающийся образ на Хэллоуин.

Костюм на Хэллоуин из «Сумерек»: Джейкоб. Фото © «Шедеврум»

Оборотень Джейкоб из «Сумерек»: для этого костюма на Хэллоуин понадобятся лишь чёрные джинсы, ботинки и классное накачанное тело.

Образ на Хэллоуин: кровожадный клоун

Страшные костюмы на Хэллоуин для парней — клоун. Фото © «Шедеврум»

Костюм кровожадного клоуна — это идеальный образ на Хэллоуин для тех, кто хочет всех шокировать. Ваш персонаж будет на грани комедии и ужаса, что точно никого не оставит равнодушным. Понадобятся яркий, но рваный и грязный комбинезон клоуна и устрашающая клоунская маска или грим с искажённой улыбкой, острыми зубами и яркими глазами. Как аксессуары возьмите многочисленные яркие шарики или игрушки, которые могут выглядеть зловеще, а также нож или другой «опасный» предмет в руках, чтобы добавить элемент ужаса.

Парные костюмы на Хэллоуин

Приходить на Хэллоуин в парных костюмах — это отличный способ продемонстрировать свою креативность и создать незабываемые впечатления. Парные образы на Хэллоуин позволяют не только укрепить связь между партнёрами, но и привнести в праздник атмосферу веселья и единства.

Парный костюм на Хэллоуин: Вайолет и Вилли Вонка

Парные образы на Хэллоуин: Вонка и Вайолет. Фото © «Шедеврум»

Главные герои из фильма «Чарли и шоколадная фабрика»! Образ на Хэллоуин Вайолет может быть как из фиолетового спортивного костюма, так и из платья, похожего на то, что она носит в фильме. Добавьте аксессуары, такие как фиолетовые перчатки и головной убор в виде жевательной резинки. Макияж может быть ярким, с акцентом на глаза.

Костюм на Хэллоуин Вилли Вонки — это яркий пурпурный пиджак, чёрные брюки и шляпа. Не забудьте про классический шарф и трость. Образ можно дополнить макияжем, который подчёркивает его эксцентричность.

Парный костюм на Хэллоуин: Джокер и Харли Квинн

Парные образы на Хэллоуин: Джокер и Харли. Фото © «Шедеврум»

Ещё одна знаменитая парочка из комиксов — Джокер и его подруга Харли, которые могут стать отличной идеей для парных костюмов на Хэллоуин. Образ Джокера мы уже описывали выше, а вот костюм Харли Квинн может быть исполнен на любой вкус. Например, её классический образ — чёрно-красный комбинезон, клоунский грим и бейсбольная бита.

Парный костюм на Хэллоуин: Виктор и Эмили

Парные образы на Хэллоуин: Виктор и Эмили. Фото © «Шедеврум»

В мультфильме «Труп невесты» (2005), созданном Тимом Бёртоном, Виктор и Эмили представлены как яркие и запоминающиеся персонажи с характерным стилем. Их образы идеально подойдут для идеи костюмов на Хэллоуин.

Виктор — молодой человек с бледной кожей и выразительными чертами лица. У него слегка растрёпанные короткие тёмные волосы. Юноша одет в классический чёрный фрак с жилетом, белой рубашкой и чёрными брюками. Эмили — умершая невеста с голубым оттенком кожи. У неё длинные, растрёпанные волосы также синего цвета. Одета девушка в длинное свадебное платье, которое выглядит старинным и рваным.

Парный костюм на Хэллоуин: Джек и Салли

Парные образы на Хэллоуин: Джек и Салли. Фото © «Шедеврум»

Джек Скеллингтон, главный герой мультфильма «Кошмар перед Рождеством», представляет собой высокий и худой скелет. У него череп с большими пустыми глазницами и широкой улыбкой. Джек носит чёрный фрак и белую бабочку на шее. Салли — его спутница. Это кукла из тряпок с яркими разноцветными швами. У неё длинные волосы, которые выглядят как яркие пряди, и она часто носит простое платье с цветочным принтом.

Парный костюм на Хэллоуин: Фиона и Шрек

Парные образы на Хэллоуин: Фиона и Шрек. Фото © «Шедеврум»

Парный костюм на Хэллоуин в стиле Фионы и Шрека — это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть весело и оригинально. Этот образ сочетает в себе элементы мультфильма и характерные черты двух главных героев.

Для образа на Хэллоуин в стиле Фионы можно выбрать зелёное платье с длинными рукавами и корсетом. Надеть красный парик с длинными волосами, а также обувь в стиле Средневековья — например, ботинки с низким каблуком или балетки. По желанию можно сделать лёгкий зелёный грим огра и подчеркнуть черты Фионы.

Чтобы на Хэллоуин превратиться в Шрека, наденьте белую рубашку, коричневый жилет и тёмные штаны. Можно нанести на лицо зелёный грим в стиле огра и добавить типичные уши Шрека, чтобы образ на Хэллоуин был более реалистичным.

Идеи костюмов на Хэллоуин для детей

Каждая идея костюмов на Хэллоуин позволяет детям развлечься и почувствовать себя частью волшебного мира. Участие в этом празднике с детьми — это не только возможность для веселья, но и шанс создать незабываемые моменты, которые останутся в памяти на долгие годы. Вот некоторые образы для детей на Хэллоуин.

Костюм на Хэллоуин для детей: Пикачу

Идеи для костюма на Хэллоуин для девочек. Фото © «Шедеврум»

Костюм Пикачу — это яркий и узнаваемый образ на Хэллоуин, который всегда вызывает улыбку. Жёлтая толстовка или комбинезон с ушками и хвостом помогут сделать ребёнку костюм. Можно использовать специальные наклейки или грим для лица, чтобы добавить чёрные и красные детали.

Костюм на Хэллоуин для детей: вампирёныш

Костюм на Хэллоуин для ребёнка: вампир. Фото © «Шедеврум»

Если вы собираетесь нарядиться на вечеринку как вампир, почему бы ребёнку на Хэллоуин не сделать костюм вампирёныша? Это классика, которая всегда актуальна. Нужны будут: чёрный плащ, белая рубашка и чёрные брюки. Зубы вампира можно купить в магазине или сделать самостоятельно из картона.

Костюм на Хэллоуин для детей: дракончик

Костюм на Хэллоуин своими руками: идеи для мальчиков. Фото © «Шедеврум»

Костюм дракона на Хэллоуин — это яркий и захватывающий выбор для маленьких фантазёров. Понадобится найти зелёный или красный комбинезон с крыльями и хвостом. Можно добавить шипы на спине для большей реалистичности, маску дракона и грим для лица. А также не забудьте про перчатки, чтобы завершить образ.

Костюм на Хэллоуин для детей: Щенок оборотня

Костюм на Хэллоуин для мальчика своими руками. Фото © «Шедеврум»

Костюм щенка-оборотня сочетает в себе милоту и элементы ужасов. Для этого детского образа на Хэллоуин найдите мягкий комбинезон с капюшоном в виде собачьей головы и ушами. Можно использовать серые или коричневые оттенки. Грим для лица с добавлением «царапин» и «мех», а также игрушка-щенок в руках сделают костюм ребёнка на Хэллоуин идеальным.

Простые костюмы на Хэллоуин

На Хэллоуин необязательно тратить много времени и денег на сложные образы — иногда простой костюм может быть таким же эффектным и весёлым. Простые костюмы позволяют проявить креативность и сделать праздник более доступным для всех. Вот несколько вариантов простых костюмов на Хэллоуин 2024.

Простой образ на Хэллоуин: Призрак

Простой костюм на Хэллоуин: идеи. Фото © «Шедеврум»

Как сделать простой костюм привидения на Хэллоуин? Накройте себя белой простынёй, оставив отверстия для глаз. Можно вырезать не только их, но и дополнительные детали, чтобы сделать костюм более интересным: например, сделать руки или добавить чёрные детали на края.

Простой образ на Хэллоуин: чёрный кот или кошка

Как сделать простой костюм на Хэллоуин. Фото © «Шедеврум»

Как сделать простой костюм чёрного кота на Хэллоуин? Наденьте чёрную одежду, добавьте чёрные ушки (их можно сделать из картона и прикрепить к ободку) и нарисуйте нос и усы чёрной косметикой. Можно также использовать чёрный хвост, сделанный из ткани или проволоки.

Простой образ на Хэллоуин: супергерои

Простой костюм на Хэллоуин: супергерой. Фото © «Шедеврум»

Как сделать простой костюм супергероя на Хэллоуин? Наденьте яркую футболку и брюки, добавьте накидку (можно использовать кусок ткани) и сделайте маску или повязку. Если у вас есть какие-то аксессуары, связанные с любимым супергероем (например, игрушечный меч или щит), то это добавит финальный штрих к образу.

Хэллоуин — это время для фантазии и креативности. Не нужно тратить кучу денег на сложные костюмы. Создайте свой образ из подручных материалов! Будьте ведьмой, Джокером, тыквой, зомби-медсестрой или супергероем. Главное — весело провести время и насладиться атмосферой Хэллоуина в 2024 году.

Авторы Любовь Свободная