Страшно вкусно: 5 простых рецептов на Хэллоуин, которые легко сделать дома
Уже завтра, в ночь с 31 октября на 1 ноября, многие люди будут отмечать праздник Хэллоуин. Делимся до жути лёгкими рецептами, которые можно приготовить для самой мистической ночи.
Какие планы на Хэллоуин? Начнёте марафон ужастиков с пачкой чипсов или сетом роллов? В качестве закуски можем предложить вариант интереснее. Бренд-шеф сервиса готовых полезных рационов Grow Food Даниил Гладских поделился с Life.ru необычными блюдами, которые можно легко приготовить дома и удивить гостей.
Жуткое печенье с чаем матча
Что приготовить на Хэллоуин: рецепт печенья с глазами. Фото © Ideogram
Простой рецепт до жути вкусного десерта не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. А ещё к жутким печенькам можно налить чай с имбирём и спрятаться от монстров под пледом.
Ингредиенты для печенек с глазками:
- 120 г сливочного масла;
- 150 г сахарной пудры;
- 4 г ванильного сахара;
- 1 яйцо;
- 130 г муки;
- 40 г чая матча;
- 4 г соли;
- 40 г молока;
- 4 г разрыхлителя;
- кондитерские глазки для украшения (или глазурь с шоколадом).
Способ приготовления
- Для подготовки теста для печенья смешайте просеянную муку, матчу, разрыхлитель и соль, зелёный пищевой краситель (по желанию).
- Смешайте сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой и взбейте на высокой скорости до получения пышной массы. Добавьте яйцо, ванильный сахар и сухие ингредиенты, взбивая миксером на низкой скорости. Затем влейте молоко. После добавления каждого ингредиента тщательно перемешивайте тесто.
- Слепите печенья и украсьте кондитерскими глазками.
- Поставьте печенье в морозильную камеру на 10–15 минут или в холодильник на два часа. После этого выложите его на металлический противень с пергаментом и выпекайте в духовке при температуре 170–180 °C в течение 10 минут.
Тыквенные панкейки с кленовым сиропом
Классический рецепт тыквенных панкейков — повторите дома. Фото © Ideogram
Тыква — главный герой осеннего стола и Хэллоуина. Поэтому в нашей подборке мы никак не могли обойтись без рецепта с ней. Перед подачей можно украсить блюдо тёплым кленовым сиропом и поджаренным орехом пекан. По-настоящему осенний завтрак задаст настроение на весь день!
Ингредиенты (на 3 порции):
- 20 г сливочного масла;
- 155 г пшеничной муки;
- 7 г разрыхлителя;
- яйцо;
- 80 г сливок 33%;
- 64 г молока;
- 150 г тыквы;
- 1 г мускатного ореха;
- 3 г соли;
- 35 г сахара;
- 40 г кленового сиропа;
- 20 г ореха пекан.
Делимся пошаговым рецептом приготовления панкейков из тыквы в домашних условиях:
- Очистите тыкву, нарежьте её небольшими кубиками, смешайте с мускатным орехом, оливковым маслом и мёдом.
- Запеките тыкву в духовке при температуре 170–180 °C до мягкости. Затем по готовности измельчите тыкву блендером до состояния пюре.
- Для подготовки теста в одной ёмкости смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар, в другой — сливки, яйца, молоко, тыквенное пюре и сливочное масло. Смешайте обе массы вместе.
- Пожарьте панкейки на специальной блиннице либо обычной сковороде с небольшим количеством масла.
Салат капрезе с черепами
Как приготовить на Хэллоуин салат с черепами. Фото © Ideogram
Название caprese происходит от имени острова Капри, где салат входит в культурное наследие. Почему бы не удивить близких и друзей до безумия вкусным салатом в необычной сервировке?
Ингредиенты:
- 200 г сыра моцарелла мини;
- 250 г помидоров черри;
- 17 г бальзамического соуса;
- 30 г базилика;
- 20 г оливкового масла;
- 3 г соли;
- 1 г перца чёрного молотого.
Как приготовить сыр в форме черепов? Взять специальные формочки!
- Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте силиконовые формочки на противень. Слегка смажьте их внутреннюю поверхность и положите в каждый отсек шарик моцареллы.
- Запекайте 6–8 минут, чтобы сыр размягчился, затем вдавите размягчённый сыр в формочки, чтобы он повторил форму черепа. Поместите формочки в холодильник и оставьте на 8–10 минут для остывания.
- Разрежьте помидоры черри пополам и смешайте их и шарики моцареллы в форме черепа с бальзамическим соусом и оливковым маслом.
- Отделите листья базилика от стеблей, украсьте салат листьями и перед подачей посыпьте солью и перцем. Рекомендуем при подаче салат посыпать жареными кедровыми орехами. При желании можно добавить рукколу или фриллис и задать вечеру итальянскую атмосферу.
Сангрия с привидениями
Что такое сангрия с привидениями и как приготовить её на Хэллоуин. Фото © Ideogram
Печеньки приготовили, панкейки и салат с черепушками тоже сварганили, а чем же запивать всю эту вкусноту? На случай особенного дня есть особый рецепт Хэллоуинского напитка — безалкогольной сангрии с привидениями.
Ингредиенты для жуткого напитка с милыми привидениями:
- 3 больших яблока Granny Smith;
- сок 1 лимона;
- лёд;
- 2 красных апельсина, нарезанных тонкими кружочками;
- 200 гр. ежевики;
- 200 гр. зёрен граната;
- 3 стакана итальянской газировки со вкусом кровавого апельсина, апельсина или граната;
- 75 гр. сиропа из чёрной смородины;
- 42 гр. простого сиропа.
Как приготовить сангрию на Хэллоуин: пошаговый рецепт
- Нарежьте яблоки продольными ломтиками толщиной 1,5 см. С помощью ножа придайте полученным ломтикам форму привидений. Соломинкой или шпажкой проткните в каждом яблоке три отверстия, чтобы получились глаза и рот. Переложите яблоки в миску среднего размера, добавьте лимонный сок и слегка перемешайте.
- Наполните большую чашу для пунша льдом. Добавьте яблочные призраки, апельсиновые дольки, ежевику и зёрна граната и аккуратно перемешайте. Добавьте содовую, сироп и перемешайте до однородности. Подавайте холодным.
Страшно вкусный напиток голубика-личи
Простой рецепт напитка с личи: идеально для того, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Фото © Ideogram
И на десерт (или вместе с ним) предложим вам удивить своих гостей, предложив им напиток «из глазных яблок». Не пугайтесь, настоящих глаз вы тут не найдёте, но вот оформить газировку так, словно они есть, у вас точно получится.
Ингредиенты для напитка «из глазных яблок»:
- 12–24 шт. свежих ягод черники;
- 12 консервированных личи в сиропе;
- 5–6 столовых ложек сиропа из банки личи;
- 750 г коктейля из черничного сока;
- 76 г свежевыжатого сока лайма (около 4 лаймов);
- 500 г газированной воды;
- лёд.
Как приготовить жуткий напиток
- Вставьте в полость каждого личи от 1 до 2 ягод черники и поставьте в морозильную камеру примерно на 1 час. Перед употреблением подождите, чтобы получившиеся «глазные яблоки» немного оттаяли.
- Перемешайте 5 столовых ложек сиропа личи, черничный сок и сок лайма в кувшине. Влейте газированную воду и добавьте оттаявшие личи с черникой.
- Подавайте в высоких бокалах со льдом, выкладывая личи в бокалы по ложке. Чтобы придать напитку взрослую изюминку, влейте джин до добавления газированной воды.
В нашей подборке мы представили не только вкусные, но и полезные рецепты из продуктов, которые точно найдутся у каждого в доме. Попробуйте приготовить одно из блюд от нашего бренд-шефа вместо покупки пачки чипсов или попкорна. А потом нарядитесь в самый классный костюм на Хэллоуин и блистайте на потрясной вечеринке!