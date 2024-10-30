Страшно вкусно: 5 простых рецептов на Хэллоуин, которые легко сделать дома

Какие планы на Хэллоуин? Начнёте марафон ужастиков с пачкой чипсов или сетом роллов? В качестве закуски можем предложить вариант интереснее. Бренд-шеф сервиса готовых полезных рационов Grow Food Даниил Гладских поделился с Life.ru необычными блюдами, которые можно легко приготовить дома и удивить гостей.

Жуткое печенье с чаем матча

Что приготовить на Хэллоуин: рецепт печенья с глазами. Фото © Ideogram

Простой рецепт до жути вкусного десерта не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. А ещё к жутким печенькам можно налить чай с имбирём и спрятаться от монстров под пледом.

Ингредиенты для печенек с глазками: 120 г сливочного масла;

150 г сахарной пудры;

4 г ванильного сахара;

1 яйцо;

130 г муки;

40 г чая матча;

4 г соли;

40 г молока;

4 г разрыхлителя;

кондитерские глазки для украшения (или глазурь с шоколадом).

Способ приготовления

Для подготовки теста для печенья смешайте просеянную муку, матчу, разрыхлитель и соль, зелёный пищевой краситель (по желанию). Смешайте сливочное масло комнатной температуры с сахарной пудрой и взбейте на высокой скорости до получения пышной массы. Добавьте яйцо, ванильный сахар и сухие ингредиенты, взбивая миксером на низкой скорости. Затем влейте молоко. После добавления каждого ингредиента тщательно перемешивайте тесто. Слепите печенья и украсьте кондитерскими глазками. Поставьте печенье в морозильную камеру на 10–15 минут или в холодильник на два часа. После этого выложите его на металлический противень с пергаментом и выпекайте в духовке при температуре 170–180 °C в течение 10 минут.

Тыквенные панкейки с кленовым сиропом

Классический рецепт тыквенных панкейков — повторите дома. Фото © Ideogram

Тыква — главный герой осеннего стола и Хэллоуина. Поэтому в нашей подборке мы никак не могли обойтись без рецепта с ней. Перед подачей можно украсить блюдо тёплым кленовым сиропом и поджаренным орехом пекан. По-настоящему осенний завтрак задаст настроение на весь день!

Ингредиенты (на 3 порции): 20 г сливочного масла;

155 г пшеничной муки;

7 г разрыхлителя;

яйцо;

80 г сливок 33%;

64 г молока;

150 г тыквы;

1 г мускатного ореха;

3 г соли;

35 г сахара;

40 г кленового сиропа;

20 г ореха пекан.

Делимся пошаговым рецептом приготовления панкейков из тыквы в домашних условиях:

Очистите тыкву, нарежьте её небольшими кубиками, смешайте с мускатным орехом, оливковым маслом и мёдом. Запеките тыкву в духовке при температуре 170–180 °C до мягкости. Затем по готовности измельчите тыкву блендером до состояния пюре. Для подготовки теста в одной ёмкости смешайте просеянную муку, разрыхлитель, соль, сахар, в другой — сливки, яйца, молоко, тыквенное пюре и сливочное масло. Смешайте обе массы вместе. Пожарьте панкейки на специальной блиннице либо обычной сковороде с небольшим количеством масла.

Салат капрезе с черепами

Как приготовить на Хэллоуин салат с черепами. Фото © Ideogram

Название caprese происходит от имени острова Капри, где салат входит в культурное наследие. Почему бы не удивить близких и друзей до безумия вкусным салатом в необычной сервировке?

Ингредиенты: 200 г сыра моцарелла мини;

250 г помидоров черри;

17 г бальзамического соуса;

30 г базилика;

20 г оливкового масла;

3 г соли;

1 г перца чёрного молотого.

Как приготовить сыр в форме черепов? Взять специальные формочки!

Разогрейте духовку до 180 °C и поставьте силиконовые формочки на противень. Слегка смажьте их внутреннюю поверхность и положите в каждый отсек шарик моцареллы. Запекайте 6–8 минут, чтобы сыр размягчился, затем вдавите размягчённый сыр в формочки, чтобы он повторил форму черепа. Поместите формочки в холодильник и оставьте на 8–10 минут для остывания. Разрежьте помидоры черри пополам и смешайте их и шарики моцареллы в форме черепа с бальзамическим соусом и оливковым маслом. Отделите листья базилика от стеблей, украсьте салат листьями и перед подачей посыпьте солью и перцем. Рекомендуем при подаче салат посыпать жареными кедровыми орехами. При желании можно добавить рукколу или фриллис и задать вечеру итальянскую атмосферу.

Сангрия с привидениями

Что такое сангрия с привидениями и как приготовить её на Хэллоуин. Фото © Ideogram

Печеньки приготовили, панкейки и салат с черепушками тоже сварганили, а чем же запивать всю эту вкусноту? На случай особенного дня есть особый рецепт Хэллоуинского напитка — безалкогольной сангрии с привидениями.

Ингредиенты для жуткого напитка с милыми привидениями: 3 больших яблока Granny Smith;

сок 1 лимона;

лёд;

2 красных апельсина, нарезанных тонкими кружочками;

200 гр. ежевики;

200 гр. зёрен граната;

3 стакана итальянской газировки со вкусом кровавого апельсина, апельсина или граната;

75 гр. сиропа из чёрной смородины;

42 гр. простого сиропа.

Как приготовить сангрию на Хэллоуин: пошаговый рецепт

Нарежьте яблоки продольными ломтиками толщиной 1,5 см. С помощью ножа придайте полученным ломтикам форму привидений. Соломинкой или шпажкой проткните в каждом яблоке три отверстия, чтобы получились глаза и рот. Переложите яблоки в миску среднего размера, добавьте лимонный сок и слегка перемешайте. Наполните большую чашу для пунша льдом. Добавьте яблочные призраки, апельсиновые дольки, ежевику и зёрна граната и аккуратно перемешайте. Добавьте содовую, сироп и перемешайте до однородности. Подавайте холодным.

Страшно вкусный напиток голубика-личи

Простой рецепт напитка с личи: идеально для того, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Фото © Ideogram

И на десерт (или вместе с ним) предложим вам удивить своих гостей, предложив им напиток «из глазных яблок». Не пугайтесь, настоящих глаз вы тут не найдёте, но вот оформить газировку так, словно они есть, у вас точно получится.

Ингредиенты для напитка «из глазных яблок»: 12–24 шт. свежих ягод черники;

12 консервированных личи в сиропе;

5–6 столовых ложек сиропа из банки личи;

750 г коктейля из черничного сока;

76 г свежевыжатого сока лайма (около 4 лаймов);

500 г газированной воды;

лёд.

Как приготовить жуткий напиток

Вставьте в полость каждого личи от 1 до 2 ягод черники и поставьте в морозильную камеру примерно на 1 час. Перед употреблением подождите, чтобы получившиеся «глазные яблоки» немного оттаяли. Перемешайте 5 столовых ложек сиропа личи, черничный сок и сок лайма в кувшине. Влейте газированную воду и добавьте оттаявшие личи с черникой. Подавайте в высоких бокалах со льдом, выкладывая личи в бокалы по ложке. Чтобы придать напитку взрослую изюминку, влейте джин до добавления газированной воды.