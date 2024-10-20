Технолог поделился рецептами пяти простых и сытных «осенних» блюд

Предлагаем после работы приготовить быстрый и вкусный ужин вместо привычного перекуса. Рецептами блюд с «Газетой.Ru» поделился главный технолог сервиса PizzaSushiWok Андрей Лебедев.

Курица в медово-горчичном соусе

Смешайте мёд, соевый соус, измельчённый чеснок, оливковое масло, соль и перец. Оставьте курицу в маринаде на 15 минут. Затем противень необходимо застелить пергаментной бумагой и запекать мясо в духовке при температуре 180°C около 25 минут, пока курица не станет золотистой.

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«Чтобы курица получилась более сочной, можно накрыть противень фольгой на первые 15 минут запекания. Подавать лучше с отварными макаронами, рисом, гречкой или картофельным пюре», — поделился секретом Лебедев.

Лосось с овощами на пару

Быстрее всего приготовить блюдо в мультиварке с функцией пара — на это уйдёт около 10-15 минут, в зависимости от толщины лосося. Овощи можно добавить в пароварку вместе с лососем или немного раньше. Пока рыба готовится, смешайте в миске лимонный сок, соевый соус, сахар, соль и перец. Полученным соусом полейте рыбу перед подачей на стол.

Ризотто

Используйте рис Арборио, Карнароли или Виалоне Нано, чтобы ризотто получилось кремовым и нежным. Также используйте пармезан или пекорино для более насыщенного вкуса. Постепенно добавляйте горячий бульон в рис, по одной порции за раз. Продолжайте добавлять бульон, пока рис не станет мягким. В конце положите тимьян или розмарин. Во время жарки можно также добавить белое вино и дать ему выпариться.

Паста с томатным соусом и тунцом

Используйте консервированный тунец в собственном соку или в оливковом масле. Для соуса лучше всего использовать свежие помидоры или качественные консервированные. Если выбрали свежие — ошпарьте их кипятком и снимите кожицу, прежде чем резать на мелкие кубики. Когда томаты начнут разваливаться в процессе тушения, добавьте тунец в сковороду и тушите ещё 5-7 минут вместе с помидорами.

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Запечённые овощи с сыром

Нарежьте любимые овощи крупными кусками примерно одного размера и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Обязательно сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте сыр с овощами при температуре 180°C около 25 минут. Используйте твёрдые виды: пармезан, чеддер или гауда.