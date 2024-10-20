Технолог поделился рецептами пяти простых и сытных «осенних» блюд
Технолог Лебедев назвал лосось с овощами на пару отличным вариантом для ужина
Предлагаем после работы приготовить быстрый и вкусный ужин вместо привычного перекуса. Рецептами блюд с «Газетой.Ru» поделился главный технолог сервиса PizzaSushiWok Андрей Лебедев.
Курица в медово-горчичном соусе
Смешайте мёд, соевый соус, измельчённый чеснок, оливковое масло, соль и перец. Оставьте курицу в маринаде на 15 минут. Затем противень необходимо застелить пергаментной бумагой и запекать мясо в духовке при температуре 180°C около 25 минут, пока курица не станет золотистой.
«Чтобы курица получилась более сочной, можно накрыть противень фольгой на первые 15 минут запекания. Подавать лучше с отварными макаронами, рисом, гречкой или картофельным пюре», — поделился секретом Лебедев.
Фото © Freepik/timolina
Лосось с овощами на пару
Быстрее всего приготовить блюдо в мультиварке с функцией пара — на это уйдёт около 10-15 минут, в зависимости от толщины лосося. Овощи можно добавить в пароварку вместе с лососем или немного раньше. Пока рыба готовится, смешайте в миске лимонный сок, соевый соус, сахар, соль и перец. Полученным соусом полейте рыбу перед подачей на стол.
Фото © Wikipedia / Бенуа Приёр
Ризотто
Используйте рис Арборио, Карнароли или Виалоне Нано, чтобы ризотто получилось кремовым и нежным. Также используйте пармезан или пекорино для более насыщенного вкуса. Постепенно добавляйте горячий бульон в рис, по одной порции за раз. Продолжайте добавлять бульон, пока рис не станет мягким. В конце положите тимьян или розмарин. Во время жарки можно также добавить белое вино и дать ему выпариться.
Фото © Freepik/jcomp
Паста с томатным соусом и тунцом
Используйте консервированный тунец в собственном соку или в оливковом масле. Для соуса лучше всего использовать свежие помидоры или качественные консервированные. Если выбрали свежие — ошпарьте их кипятком и снимите кожицу, прежде чем резать на мелкие кубики. Когда томаты начнут разваливаться в процессе тушения, добавьте тунец в сковороду и тушите ещё 5-7 минут вместе с помидорами.
Запечённые овощи с сыром
Нарежьте любимые овощи крупными кусками примерно одного размера и выложите их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Обязательно сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте сыр с овощами при температуре 180°C около 25 минут. Используйте твёрдые виды: пармезан, чеддер или гауда.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что в России растёт популярность восточно-азиатской кухни. Ресторатор уверен, что бум на корейское меню пришёл вместе с популярностью на k-pop. В последние годы россияне также активно следят за кинематографом Южной Кореи и не пропускают ни одной дорамы.