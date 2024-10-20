Отголоски k-pop: Ресторатор объяснил бум на корейскую кухню в России

В России растёт популярность восточно-азиатской кухни. Пловом и роллами сегодня уже никого не удивишь, а вот корейская еда заходит народу на ура. Возле ресторанов стритфуда скапливаются огромные очереди из желающих попробовать что-то новенькое. Чем вызван этот ажиотаж, объяснил ресторатор Артём Рахмеев в беседе с РИА «ФедералПресс».

По мнению бизнесмена, который часто путешествует и привозит в своё заведение новые рецепты и фишки из других ресторанов, бум популярности корейской кухни в первую очередь связан не с едой, а с культурой этой страны. Он напомнил о музыкальном жанре k-pop, который возник в Южной Корее в 90-х и продолжает оставаться популярным по сей день.

«На самом деле, тенденция действительна по всей России — наблюдается бум популярности корейской кухни и известных сетей. Но я бы сказал, что это в первую очередь связано не столько с едой, сколько с поп-культурой k-pop. Я был недавно в Сеуле: мне было интересно посмотреть этот феномен», — заявил Рахмеев.

Он отметил, что k-pop пропагандируется на уровне государства. Об этой культуре рассказывают в корейских музеях, интересна она также и россиянам.