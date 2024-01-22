Эндокринолог рассказала, чем полезно и чем опасно популярное блюдо корейской кухни
Эндокринолог Комиссарова: Кимчи положительно влияет на работу кишечника
Кимчи — это блюдо корейской кухни, представляющее собой ферментированные и остро приправленные овощи. Фото © jcomp / freepik
Кимчи — это блюдо корейской кухни, которое очень полезно для кишечника и оздоровления всего организма в целом. Об этом рассказала врач – эндокринолог-диетолог, сторонница доказательной медицины Альбина Комиссарова в своём блоге в "Телеграме".
По её словам, к ферментированным продуктам, которые улучшают пищеварение, относятся кефир, квашеная капуста и огурцы, соевый соус, сыр и даже — внезапно — пиво и вино.
Ферментированные продукты богаты пробиотиками, что положительно влияет на работу нашего кишечника, и помогают полезным бактериям размножаться. А также дополнительная клетчатка никому не повредит.
Альбина Комиссарова
Вместе с тем эндокринолог предупреждает: ферментированные продукты надо добавлять в рацион небольшими порциями и постепенно, чтобы не вызвать вздутие и дискомфорт.
А ранее врачи раскрыли опасность, скрывающуюся в кетчунезе. Консерванты и специи в любимом соусе могут вызвать аллергическую реакцию, поэтому кетчуп и майонез стоит включать в рацион аккуратно.