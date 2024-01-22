Эндокринолог рассказала, чем полезно и чем опасно популярное блюдо корейской кухни

Кимчи — это блюдо корейской кухни, которое очень полезно для кишечника и оздоровления всего организма в целом. Об этом рассказала врач – эндокринолог-диетолог, сторонница доказательной медицины Альбина Комиссарова в своём блоге в "Телеграме".

По её словам, к ферментированным продуктам, которые улучшают пищеварение, относятся кефир, квашеная капуста и огурцы, соевый соус, сыр и даже — внезапно — пиво и вино.

Ферментированные продукты богаты пробиотиками, что положительно влияет на работу нашего кишечника, и помогают полезным бактериям размножаться. А также дополнительная клетчатка никому не повредит. Альбина Комиссарова

Вместе с тем эндокринолог предупреждает: ферментированные продукты надо добавлять в рацион небольшими порциями и постепенно, чтобы не вызвать вздутие и дискомфорт.