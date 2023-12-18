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18 декабря, 17:28

Врачи рассказали о жире, который запускает гормональный сбой

Эндокринолог Родионова: Жир запускает хронический воспалительный процесс

Ожирение — не только внешняя проблема, которую хочется скорректировать, но и хроническое заболевание, приводящее к серьёзным последствиям и даже летальному исходу, рассказали URA.ru врачи центра имени Илизарова, где работает "школа по снижению веса".

"Жировая ткань — это не просто жир, некрасивый, мешающий хорошо выглядеть. Это гормональный орган, который приводит к метаболическим изменениям в организме. Он приводит к быстрому старению сосудов, хрящевой и соединительной ткани. Плюс сама жировая ткань выделяет вещества воспалительного характера, которые запускают хронический воспалительный процесс", — рассказала врач-эндокринолог центра имени Илизарова Светлана Родионова, отметив сердечно-сосудистые заболевания, которыми страдают люди с ожирением, а также риск онкологии, инсультов и инфарктов.

Заведующая консультативно-диагностическим отделением центра, врач – травматолог-ортопед Наталья Созонова отметила, что лишний вес является провоцирующим фактором и для развития артроза, так как суставы перегружаются и быстро разрушаются. Артрозы выявляются почти у каждой второй женщины после 50 лет, у мужчин — после 60 лет, а сейчас такое заболевание диагностируется и у молодых пациентов.

Врачи рассказали, что при лечении ожирения нет задачи изменить внешность. По их словам, важнее снизить метаболические нарушения и гормональные проблемы, а также мотивировать человека заниматься вопросами коррекции веса для поддержания здоровья. Медики призвали худеть постепенно, под контролем врачей.

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А ранее Лайф рассказывал, что российские учёные из научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского разработали метод, позволяющий быстро и с минимальным вмешательством восстанавливать кровоснабжение у пациентов. Для этого специалисты используют жировые ткани, которые работают по принципу стволовых клеток.

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Александра Мышляева
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