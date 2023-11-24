Пухляшам на заметку: Российские учёные научились лечить болезни собственным жиром пациента
Учёные РНЦХ Петровского научились восстанавливать кровоснабжение с помощью жира
Российские учёные из научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского разработали метод, позволяющий быстро и с минимальным вмешательством восстанавливать кровоснабжение у пациентов. Для этого специалисты используют жировые ткани, которые работают по принципу стволовых клеток.
По словам замдиректора РНЦХ по научной работе Ильи Ерёмина, такая ткань содержит выстилки сосудов, тканевые макрофаги и лейкоциты. Кроме того, жир богат мультипотентными мезенхимальными стромальными клетками, уточнил он.
"Сначала забираем небольшую часть подкожного жира из организма, которую потом обрабатываем в стерильных условиях в специальной лаборатории, получаем стромально-васкулярную фракцию клеток и вводим её пациенту уже как терапевтическое средство, запускающее регенерацию тканей. Всю процедуру лечения можно провести под местной анестезией, амбулаторно, в рамках дневного стационара", — рассказал Ерёмин "Газете.ru".
Лечить жировой тканью можно не только болезни сердечно-сосудистой системы, но и другие недуги. К ним относятся, например, артроз коленей и асептический некроз бедренной кости, рассказывал Лайф ранее.
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