«Невероятный суперфуд»: Когда и как лучше квасить капусту
Диетолог Дианова посоветовала квасить капусту перед или сразу после Нового года
Осень — не лучшее время для закваски капусты, уверена врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, заготовкой квашеной капусты лучше всего заняться перед или сразу после Нового года. В интервью радио Sputnik эксперт назвала несколько причин.
«Во-первых, цена существенно меняется. Во-вторых, увеличивается длительность хранения, что ведёт к естественной убыли витаминов. Также из-за длительного хранения меняется качество овощей и фруктов — они стареют и сохнут», — отметила врач.
По её словам, зимой данный отлично дополнит рацион и восполнит дефицит витаминов. А чтобы получить «невероятный суперфуд», диетолог рекомендовала квасить капусту вместе с небольшим количеством свежей или замороженной клюквы или любой другой ягоды, обогащённой витамином С.
Однако следует помнить, что в ферментированных продуктах есть гистамин. Поэтому лучше квасить капусту небольшими порциями, чтобы она не скисла. Тогда гистамина выделится меньше, объяснила эксперт.
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