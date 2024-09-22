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22 сентября, 10:54

Рыба и цитрусовые: Врач перечислила продукты, которые осенью защитят от ОРВИ

Врач Шмелёва призвала осенью есть продукты, богатые витаминами C, D и A

Осенью организм легче может подхватить сезонные ОРВИ, а также больше подвержен активизации хронических недугов, поэтому для его защиты требуется потреблять больше витаминов C, D и A. Какие продукты наиболее полезны для нашего здоровья, объяснила врач-терапевт Видновской больницы Яна Шмелёва.

Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что витамин С стимулирует способность иммунных клеток уничтожать вирусы и бактерии. Чтобы получить его, нужно есть не только цитрусовые, но и киви, манго, чеснок, щавель, петрушку, капусту, перец и шиповник. Другой важный витамин — D.

«Главный источник витамина D — это солнечный свет. Поэтому в осенний период требуется дополнительное употребление продуктов, в которых он содержится. Это рыба, молочные продукты, яичные желтки», — отметила эксперт.

Кроме того, осенью необходимо потреблять продукты содержащие, витамин А, который полезен для здоровья кожи и слизистых, то есть барьеров на пути инфекций. Для этого следует есть картофель, морковь, шпинат и тыкву. Терапевт добавила, что не лишними будут и витамины В6 и Е.
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Ранее врач дала советы по стирке одежды больных ОРВИ. Врач предупредила, что для уничтожения вирусов воду следует кипятить до температуры минимум 60 градусов.

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Freepik

Борис Эльфанд
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