Только так можно убить вирусы: Врач дала советы по стирке одежды больных ОРВИ

Одежда и другие вещи людей, болеющих или уже переболевших ОРВИ, требуют особого ухода. Чтобы точно убить скопившиеся вирусы, необходимо соблюдать несколько важных правил. О них в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской КБ Яна Шмелёва.

Она призвала не встряхивать вещи перед погрузкой в стиральную машину, чтобы вирусы не разлетелись по всему дому. От стирки при температуре 30 градусов тоже следует отказаться, так как вирусы и бактерии спокойно распространяются в организме человека, температура которого превышает 37 градусов.

«Стирайте минимум при 60 градусах, желательно добавлять дезинфицирующие средства. Подойдут отбеливатели и пятновыводители либо столовый 9%-ный уксус», — подчеркнула врач.

Для постельного белья подойдёт кипячение, а деликатную одежду эксперт порекомендовала замочить с отбеливателем на 15 минут. После стирки одежду и другие вещи больного ОРВИ следует прогладить с двух сторон при помощи утюга с паром, уделяя внимание швам.

«Также необходимо провести дезинфекцию ковровых покрытий, обивки мебели, обработав их 3–7%-ным раствором уксуса из пульверизатора и дополнительно отпаривателем», — заключила специалист.