Названы самые полезные продукты при ОРВИ, которые быстро поставят на ноги

Чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, необязательно пичкать себя покупными витаминами и БАДами. Большое количество полезных веществ содержится в обычных продуктах. В частности, источником витамина С, мощного антиоксиданта, являются цитрусовые, киви, чёрная смородина, облепиха, а также шиповник, чеснок и лук. Об этом рассказала RuNews24.ru нутрициолог Ольга Марьясова.

Кроме того, в период разгула ОРВИ налегать стоит на рыбу, икру, молочные продукты и яйца. Они богаты витамином D, играющим огромную роль в здоровье костей, функционировании иммунной системы и усвоении кальция.

«Такие витамины, как С, D, B1, B2, B6, B12, A и E, имеют ключевое значение для общего здоровья организма и укрепления иммунитета. Рекомендуется включать в рацион продукты, содержащие эти витамины, или использовать специализированные витаминно-минеральные добавки», — отметила эксперт.

Она отметила, что продукты, богатые витаминами, помогут не только повысить иммунитет и улучшить защитные функции организма, но и ускорить процесс выздоровления, если вы уже заболели.