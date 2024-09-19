Названы самые полезные продукты при ОРВИ, которые быстро поставят на ноги
Нутрициолог Марьясова: При ОРВИ надо есть богатые витамином С и D продукты
Чтобы укрепить иммунитет в сезон простуд, необязательно пичкать себя покупными витаминами и БАДами. Большое количество полезных веществ содержится в обычных продуктах. В частности, источником витамина С, мощного антиоксиданта, являются цитрусовые, киви, чёрная смородина, облепиха, а также шиповник, чеснок и лук. Об этом рассказала RuNews24.ru нутрициолог Ольга Марьясова.
Кроме того, в период разгула ОРВИ налегать стоит на рыбу, икру, молочные продукты и яйца. Они богаты витамином D, играющим огромную роль в здоровье костей, функционировании иммунной системы и усвоении кальция.
«Такие витамины, как С, D, B1, B2, B6, B12, A и E, имеют ключевое значение для общего здоровья организма и укрепления иммунитета. Рекомендуется включать в рацион продукты, содержащие эти витамины, или использовать специализированные витаминно-минеральные добавки», — отметила эксперт.
Она отметила, что продукты, богатые витаминами, помогут не только повысить иммунитет и улучшить защитные функции организма, но и ускорить процесс выздоровления, если вы уже заболели.
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