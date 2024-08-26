Врач назвала 6 самых полезных продуктов для сердца

Вместо того чтобы лечить сердечно-сосудистые заболевания, лучше не дать им шанса развиться. Для этого не нужно делать чего-то сверхъестественного, достаточно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, быть физически активным, а также правильно питаться. Какой именно рацион полезен для сердца, рассказала aif.ru врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова.

«Важно придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Сосудам сердца также необходимы источники клетчатки и антиоксиданты, которые укрепляют стенки сосудов и регулируют уровень сахара в крови», — отметила медик.

Полезными для пожилых людей будут гранаты, которые содержат витамины A, B, C, E и железо. В свою очередь, в бананах много калия, необходимого для укрепления сердечной мышцы. Помидоры улучшают кровоток и состояние нервной системы, а содержащийся в тыкве пектин предотвращает развитие атеросклероза.

Включить в свой рацион следует и грецкие орехи, которые богаты жирными кислотами омега-3, растительными стероидами и клетчаткой. Достаточно ежедневно есть маленькую горсть, чтобы получить необходимые питательные вещества. Овсянка помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови длительное время и снижает уровень «плохого» холестерина, заключила врач.