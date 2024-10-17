Йодная сетка, пиво и варенье: как вылечить простуду необычными, но рабочими способами

С наступлением холодного сезона простуда становится частым спутником многих людей. Обычные методы лечения, такие как отдых, обильное питьё и противовирусные препараты, известны всем. Однако существует множество необычных и альтернативных способов, которые помогают справиться с симптомами простуды на ранних стадиях.

Эти методы, основанные на традиционных знаниях, народной медицине и современных исследованиях, могут предложить интересные и эффективные подходы к поддержанию здоровья. В этой статье мы рассмотрим несколько альтернативных и вкусных способов лечения простуды, которые могут стать полезными дополнениями к вашей аптечке в сезон простуд.

Сварить пряный суп том-ям

Какими альтернативными способами можно побороть простуду? Например, сварить острый тайский суп. Фото © Freepik

Одним из главных преимуществ том-яма — его богатство антиоксидантами. Эти вещества защищают организм от вредных свободных радикалов и помогают избежать окислительного стресса, который может вызвать различные болезни и ускорить старение. В состав этого тайского супа входят такие ингредиенты, как лемонграсс, листья лайма и кориандр, которые содержат мощные антиоксиданты, способствующие поддержанию здоровья.

Кроме того, в том-яме есть специи, которые положительно влияют на пищеварение: галангал, чили и кориандр. Они стимулируют выработку ферментов, улучшают аппетит и помогают лучше усваивать пищу. Острота блюда также способствует ускорению обмена веществ и повышению общей активности метаболизма.

Выпить безалкогольное пиво с маслом

При первых симптомах простуды можно попробовать безалкогольное пиво с добавлением масла. Хмель, входящий в состав напитка, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также может замедлять распространение респираторных вирусов, что делает его полезным при лечении простуды и гриппа. Соплодия хмеля богаты эфирными маслами, хмелевыми смолами, воском, камедью, а также кислотами, такими как валериановая и хмелевая. Они также содержат каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и витамины группы B и PP. Молодые побеги и листья хмеля выделяются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, что усиливает их полезные свойства.

Сделать «ёжик» из апельсина

Как апельсин и гвоздика помогут вылечить простуду? Фото © passionforum.ru

Нашпигуйте апельсины бутончиками сушёной гвоздики, чтобы создать оригинальные «ёжики», которые можно разместить по всему дому. Это не только украсит пространство, но и наполнит его целебным ароматом. Запах гвоздики известен своими обезболивающими и антимикробными свойствами, что позволяет улучшить общее самочувствие, а аромат апельсина помогает снять головную боль, облегчить мышечные и суставные боли, а также укрепить иммунную систему. Размещая такие ароматные «ёжики» в разных частях дома, вы можете создавать атмосферу уюта и здоровья, наполняя пространство благоприятными ароматами.

В малиновое варенье добавить аспирин

Хотите совместить приятное с полезным? Попробуйте малиновое варенье с аспирином! В варенье есть натуральные салицилаты, которые помогают бороться с температурой, а аспирин, который вы добавите, обеспечит противовоспалительный эффект. Такой домашний «лекарственный» коктейль станет отличным средством от простуды. Но помните, что он может раздражать желудок, поэтому подходит не всем.

Нарисовать йодную сетку на пятках

Почему сетка из йода работает и лечит насморк и кашель? Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Чтобы справиться с насморком, можно попробовать нарисовать йодную сетку на носу — от переносицы до крыльев носа. Но будьте осторожны, кожа здесь тонкая, поэтому рисуйте сетку аккуратно, лёгкими линиями, чтобы не обжечь кожу. При простуде также помогает йодная сетка на ногах — на ступнях и икрах. А если вас беспокоит сухой кашель, попробуйте нарисовать сетку на груди.

Выпить чай или молоко с мёдом

Мёд — это настоящий клад народной медицины. Хотя он не борется с конкретными болезнями, но укрепляет организм в целом. Благодаря своим полезным свойствам мёд помогает бороться с инфекцией, успокаивает воспаления и способствует заживлению ран. Есть много рецептов от простуды с мёдом: его можно добавлять в чай с травами, в отвары из ягод и растений и, конечно же, разводить его в тёплом молоке и пить.