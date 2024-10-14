Рождённые в эти года по китайскому гороскопу люди обладают редким даром Каждый из представителей зодиакального круга может похвастаться сильными сторонами. Но только рождённые в года этих животных люди обладают настоящим даром. 14 октября, 14:30 Китайский гороскоп: люди каких знаков зодиака обладают редким даром? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi, © «Шедеврум»

Интересно, что китайский гороскоп, известный как «Шэн сяо», переводится с китайского как «походить на рождение». Восточный гороскоп основывается на лунном календаре, и новый зодиакальный год начинается не с 31 декабря на 1 января, а во время китайского Нового года. Дата празднования которого варьируется каждый год и может приходиться на период с 21 января по 20 февраля. Поэтому, если день рождения выпадает на январь или февраль, стоит внимательно уточнить, какое зодиакальное животное соответствует вашему году рождения.

Каждый знак зодиака китайского гороскопа обладает своими талантами и особенностями, но только эти представители зодиакального круга обладают, по восточным поверьям, настоящим даром.

Год Змеи по китайскому календарю — 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Каким даром обладают люди, кто по восточному календарю Змея? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zaie

Люди, рождённые в год Змеи по китайскому гороскопу, обладают невероятной мудростью. Этот дар позволяет им интуитивно чувствовать окружающий мир и разбираться в сложных ситуациях, что делает их отличными советчиками и стратегами.

Одной из ярких черт Змей является их умение наблюдать. Они способны замечать детали и тонкие нюансы, которые часто ускользают от других. Это делает их великолепными аналитиками, которые могут оценивать ситуацию с разных сторон и находить оптимальные решения. Проницательность рождённых в год Змеи также помогает им предугадывать последствия своих действий, что делает их осмотрительными и дальновидными. Рождённые в год Змеи также обладают даром обаяния и харизмы. Они притягивают людей к себе благодаря своей загадочности и уверенности.

Год Петуха — 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Китайский гороскоп: характеристика знака Петух. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zaie

Рождённые в год Петуха по китайскому гороскопу обладают даром харизмы. Эта способность позволяет людям привлекать внимание окружающих и всегда подавать себя только в выгодном свете. Эти личности также известны своим оптимизмом и энтузиазмом, что делает их естественными лидерами.

Одной из ключевых особенностей людей, кто по китайскому гороскопу Петух, — умение открыто и честно делиться своими мыслями и чувствами, что помогает им создавать искренние связи с окружающими. Сильные стороны людей, кто родился в год Петуха, заключаются в их уверенности, способности к самовыражению, наблюдательности и творческом подходе, что открывает перед ними множество возможностей для достижения успеха в жизни.

Год Крысы — 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Каким даром обладают люди, рождённые по китайскому гороскопу в год Крысы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zaie

Люди, рождённые в год Крысы по китайскому гороскопу, обладают уникальным даром видеть возможности там, где другие этого не замечают. Это позволяет им быстро адаптироваться к изменениям и находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Рождённые в год Крысы легко собирают информацию и способны делать выводы на основе малейших деталей. Это делает их отличными стратегами, которые могут планировать свои действия с учётом возможных рисков и последствий. Кроме того, Крысы известны своим обаянием и умением общаться. Они легко находят общий язык с людьми, что помогает им завязывать полезные знакомства и устанавливать крепкие связи.

Авторы Елизавета Терешкова