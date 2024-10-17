Тест: Только истинные фанаты панды Катюши смогут отличить её от других панд на этих кадрах

Если имена Катюша, Диндин и Жуи встречаются вам уже не в первый раз, а любовь к животным не утихает ни на минуту, то вы наверняка должны знать, что у каждой панды есть свои особенности во внешности. Чёрные круги вокруг глаз, окрас, телосложение и даже выражение морды позволяют отличить одного медвежонка от другого! Предлагаем включить на максимум внимание к деталям и попробовать угадать, какие самые известные панды страны изображены на картинках.