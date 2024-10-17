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17 октября, 14:00

Тест: Только истинные фанаты панды Катюши смогут отличить её от других панд на этих кадрах

Идеально разбираетесь во всех очаровательных пандах и с лёгкостью можете отличить одну от другой? Тогда давайте проверим это прямо сейчас!

Если имена Катюша, Диндин и Жуи встречаются вам уже не в первый раз, а любовь к животным не утихает ни на минуту, то вы наверняка должны знать, что у каждой панды есть свои особенности во внешности. Чёрные круги вокруг глаз, окрас, телосложение и даже выражение морды позволяют отличить одного медвежонка от другого! Предлагаем включить на максимум внимание к деталям и попробовать угадать, какие самые известные панды страны изображены на картинках.

Если ваша любовь к животным не ограничивается пандами, то вам точно понравится тест: угадайте советский фильм по животному — на 5/5 справятся лишь настоящие киноманы. А вы знали, что первые квадроберы появились ещё в СССР? Тогда предлагаем пройти тест и попробовать отгадать, из каких советских фильмов эти шесть квадроберов.

Тест: Только знаток мультиков продолжит все 6 культовых фраз Маши из «Маши и Медведя»
Тест: Только знаток мультиков продолжит все 6 культовых фраз Маши из «Маши и Медведя»
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Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Hung Chung Chih, © Фото © ruwiki / О. Сосницкий

Виктория Мишинкина
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  • Панды Жуи, Диндин и Катюша
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